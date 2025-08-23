北海道・札幌北警察署は2025年8月22日北海道札幌市中央区に住む23歳の男子大学生を盗撮および盗撮未遂の疑いで逮捕しました。



男は2024年7月から2025年1月までの間に札幌市に住む10代から20代の男女あわせて4人の性的な姿を盗撮するなどの疑いがもたれています。



警察によりますと、男は2024年7月6日、当時住んでいた札幌市北区にある自宅の隣のアパートに住む20代の女性と20代男性の性的な姿をカーテンがあいた窓ごしにスマートフォンで撮影したほか、2024年8月15日から10月19日までの間に札幌市中央区南19条西6丁目にある施設の女子トイレの個室内の棚の裏に小型カメラを設置し、札幌市中央区に住む10代の女性の性的な姿を撮影したということです。





さらに2024年10月ごろから2025年1月25日までの間に札幌市北区にある北海道大学の女子トイレ内で、ドアの上からスマートフォンを個室内に差し入れ、札幌市東区の20代女性の性的な姿を撮影しようとしましたが未遂に終わったということです。警察が別の盗撮事件を捜査中に男子大学生の持っていたスマートフォンを調べたところ、複数の盗撮動画がみつかり、事件が発覚し、逮捕に至ったということです。男子大学生は警察の調べに対し、今回の3件の盗撮などに関して「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。警察は男子大学生に余罪があるとみて調べをすすめています。◇画像札幌・北署