渡辺謙（65）を世界的俳優に導くなどの辣腕（らつわん）ぶりで知られた、大手芸能事務所「ケイダッシュ」の川村龍夫会長が7月30日、出張先の京都で帰らぬ人となった（享年84）。昭和の芸能界から一代で身を起こし、重鎮として畏れられた名物会長の素顔を近しい人々が明かす。

＊＊＊

【写真を見る】タレントからスポーツ選手まで… 豪華過ぎる川村会長のお通夜の出席者たち

「ケイダッシュ」といえば俳優の高橋克典（60）やタレントの堺正章（79）を擁する、業界でも指折りの芸能事務所である。お笑いコンビのオードリーが所属する「ケイダッシュステージ」やモデル事務所など複数の関連会社を抱える大所帯なだけに、その“ドン”の急逝には芸能関係者も驚きを隠せない。

川村龍夫会長

「川村会長は京都の祇園で旧知の友人たちと定期的に会合を開いており、29日にもそれに参加していました。10年以上前に大腸がんを患った川村会長は、いつもならお酒を飲んでも最初の一杯程度でしたが、この日はよほど楽しかったのか珍しくシャンパンなどで杯を重ねていたそうです。そして翌朝、ホテルのロビーに降りてこないので部屋を訪ねると、そこで亡くなっていた」

「不思議と悲愴感はなかった」

検死で事件性はないと分かった後、8月1日には遺体が自宅に運びこまれたという。弔問に出向いた旧友の一人が語る。

「おしゃれな川村さんらしく、濃紺の背広にストライプ柄のワイシャツ、ネクタイまで締めたお姿でした。奥さんは“最後に楽しく飲んで、おいしいものを食べて逝ったのだから大往生ですよね”と気丈に振る舞っておられました」

弔問にはケイダッシュ所属の俳優らに加え、田辺エージェンシーの田邊昭知会長（86）、バーニング創業者の周防郁雄氏（84）といった大御所たちも訪れていた。

「今にも起き上がりそうな川村さんの顔を見て“芸能界で大成功して、良い家庭を築いて、本当に幸せな人生だったよね”と他の弔問客と言い合いました。その場にそろっていた川村さんのご長男や2人の娘さん、お孫さんたちにも、不思議と悲愴感はありませんでした」（同）

“知り合いの暴力団員は何をやるか分からんからな”

芸能界と添い遂げるかのようだったという川村氏のキャリアは、立教大学在学中、高校の同級生だったシンガー・鹿内孝に誘われる形でマネージャー業に就いたことから始まる。「ジャッキー吉川とブルー・コメッツ」を早々に日本レコード大賞を取るまでに育て上げ頭角を現した川村氏は、1970年代、研ナオコやタモリを売り出し勢いに乗っていた田辺エージェンシーに合流すると、副社長として辣腕を振るうようになる。後に京都大学経営管理大学院の講義に登壇し語っていた、この時の仕事ぶりを要約して引くと、

〈「笑っていいとも！」の番組企画は田邊さん、ギャラの交渉は私がやりました。お金の交渉は大変な作業です……ドラマならフジの制作費が1本4000万円で、うち30％が全タレントのギャラの総額になる。番組数も限られており、タレントが食べていくのは至難の業です。昔なら売れっ子を出すからこの俳優も出せと若手を売り込めました〉

田邊氏の番頭として活躍した川村氏は、高校の同級生だった周防氏率いるバーニングでも取締役を務めるようになり、芸能界では怖いものなしの存在になっていく。ベテラン芸能記者が言う。

「85年、映画の配給収入を巡ってもめていた制作会社社長を川村氏が“駅のホームじゃ気を付けろ。知り合いの暴力団員は何をやるか分からんからな”と脅したことを毎日新聞が報じました。川村氏は名誉毀損だと毎日を訴えましたが“記事内容は妥当”として地裁に棄却されています」

渡辺謙を後押し

コワモテで鳴らす一方、ほれ込んだタレントはとことんサポートした。93年に立ち上げた自身の事務所ケイダッシュで坂口憲二や伊原剛志などの俳優を育て、中でも渡辺謙とは特に深い関係を築くことになった。先の旧友が語る。

「最初に渡辺の面倒を見ると川村さんが言い出した時は、思わず止めました。2001年当時、渡辺は妻の多額借金報道の渦中にあり、さらに白血病を患っていたこともあったからです。それでも川村さんは“本当に良い俳優だと思う”と言って、彼の抱える億単位の借金を全て整理してしまったのです」

感動した渡辺は「そんなつもりじゃない」と拒む川村氏に当時の事務所の社長同席で頼み込み、ケイダッシュに移籍したという。さらに渡辺の起死回生のきっかけもつくった。

「ハリウッドから『ラストサムライ』のオファーが来た時、渡辺は構想がピンとこず断ろうとしたのです。それを川村さんが“ギャラも良いし、何よりトム・クルーズが主演なら絶対やった方がいい”と出演を決めさせました。その後、多くのオファーが海外から舞い込む中で『バットマン』を選んだのも川村さんでした。渡辺は世界的知名度を得る機会を与えてくれたことに深い恩義を感じており、毎年1月に行われる川村さんの誕生日会では、その傍らに立ちっぱなしで食事に手を付けず、関係者へのあいさつに当たっていました」（同）

そんな渡辺を川村氏も「理想的な俳優」だと尊敬しており、23年の独立後も親交は続いたという。

川村氏と親しかった、生島ヒロシ氏（74）が言う。

「月に1〜2回、お茶をごちそうになっていました。雑談の中ではとりわけ渡辺謙さんを褒めちぎる話題が多く、それだけ敬意を持っていたのでしょう。彼の活躍が励みになるのか“90歳までは頑張らないとな”とよく言っていました。足の調子が悪くなってからは大好きな競馬も控えていたようですが、まだまだ意気軒昂だったと思います」

「二人が並ぶ貴重な写真が残せた」

先の記者いわく昔からの“電話魔”ぶりも健在で「この番組は良いね」などと用もなくあちこちに電話していたという。昨年からは業界の盟友・周防氏のバーニングで取締役に復帰もしていた。郁雄氏の息子で現代表の彰悟氏が語る。

「亡くなる2週間ほど前、父と外出した先がケイダッシュの事務所と近く、せっかくだからと訪ねました。川村さんは“足が攣（つ）るんだよ”と健康の話をしながらも、お元気そうでしたね。私が“この機会に父とツーショットでも”と勧めると喜んで承諾してくれ、満面の笑みで二人が並ぶ貴重な写真が残せました。その矢先のことで、本当に残念でなりません」

前出の講義では〈ある意味いかがわしいエネルギーを、どうクリエイティビティーに変換するか〉がケイダッシュグループのマネジメントの基本だと語っていた川村氏。陰に陽に芸能界をけん引し、波乱に満ちた生涯だった。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載