これまで著作は100冊以上。佐高信（さたかまこと）氏（80）といえば、政治家やタレントなど相手を問わずバッサリ斬ることで知られる辛口評論家である。そんな佐高氏にも、地価上昇の世知辛い波が襲いかかったのだろうか。目下、値上げ分の家賃を払えと大家から裁判を起こされている。

＊＊＊

【実際の写真】「家賃8万円値上げ」を通告されたマンション

「取材に行くから待ってろ」

佐高氏は20代後半の頃に山形県から上京し、埼玉県上尾市の知人の団地に転がり込んだ。以後、浦和市や東京都清瀬市などを転々としながら言論活動を続け、目黒区の高級住宅街のマンションを借りたのは9年前のことである。

現地を訪れてみると、築年は古いが3階建ての瀟洒（しょうしゃ）な建物だ。部屋の広さは100平方メートル以上もあって、わざわざ1階を選んだのは、膨大な蔵書を運び込むためだという。同氏にとって、閑静な住宅街に居宅を構えたのは、評論家としての“仕上げ”の場という心づもりもあったのかもしれない。

佐高信氏

ところが今年1月、その佐高氏が大家から訴えられたのである。値上げした家賃の差額など約28万円を払えというものだ。佐高氏は、昨年12月に退去している。

訴えた大家の親族に聞いてみると、

「値上げ幅は妥当な額ですよ。でも、細かいことは弁護士から話すなって言われているから……」

と言葉少な。だが、当時、佐高氏から言われたセリフを明かす。

「（佐高氏は）出ていく際に “取材に行くから待ってろ”って、立ち会いの不動産屋に言ったそうです。メディアを使えば何とかなるってことでしょうか」

「被害者は俺だよ」

改めて訴状を見ると、佐高氏がマンションを契約したのは2016年11月。当初は月額約26万円で、敷金は家賃2カ月分。家賃は1回目の更新が据え置きで、以後、2年ごとに1万円ずつ増えている。昨年は月額約28万円だったが、更新を通知する際（9月）に8万円の値上げを通告すると、佐高氏がこれを拒絶。年末まで居続けたため、大家からすれば、11月と12月の家賃2カ月分の差額と更新料の不足分を踏み倒されたというわけだ。

佐高氏はどう答えるか。

「被害者は俺だよ。賃貸借契約は合意があって成立するものでしょう。あそこには8年いたけれど、ずっと更新の2カ月前には相談があった。それが今回は、通告だけ。これは許せないよ。結局、出ていくことにしたんだけど、仲介会社や弁護士がいるところで敷金からクリーニングなど原状回復の費用を差し引かれて部屋を引き渡したら、“これでおしまい”というようなことを言われたんです。なのに、裁判に持ち込んできたんですよ」

「賃借人は泣き寝入りするしかない」

ちなみに地元の不動産業者に聞いてみると、

「当店にも、目黒周辺で100平方メートル超の部屋を探しているお客さんがいますが、目安は月額50万〜60万円です」

場所柄36万円の家賃は決して高くはなさそうだが、2割以上の値上げが折り合わなかったということか。それにしても、有名な評論家が「取材に行くから」なんて相手に迫るのはいかがなものか。

「いや、こんなことがまかり通っていたら賃借人は泣き寝入りするしかない。そういう実態を書くこともできるってことですよ」（佐高氏）

つい最近も、東京・板橋区で中国人の大家が家賃をいきなり2.5倍に引き上げて騒動になったばかり。「辛口不動産評論家」としての新作が待たれるところだ。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載