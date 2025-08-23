夏が終わる前に絶対飲んで！コンビニ発「フローズンドリンク」がスゴいファミマ・セブン・ローソンまとめ

ファミリーマート・セブンイレブン・ローソンでは、店内の専用マシンで簡単に作れる本格フローズンドリンクが大人気。期間限定でいろいろなフレーバーが追加され、その度に話題になっています。

この記事では、コンビニ3社の夏にぴったりなフローズンドリンクを紹介。体をクールダウンさせたい時やデザート気分の時にもぴったりですよ

すっごい濃厚なんですけど...！

●ファミリーマート「ブラックサンダーチョコレートフラッペ」（380円）

人気のチョコレート菓子「ブラックサンダー」とコラボしたフラッペ。ブラックサンダーの特徴でもあるビスケットがたっぷりと入っていて、フローズンドリンクでありながら、お菓子のようにザクザクとした食感も楽しめます。

「ひんやり！ザクザク！最高！」「甘党さん大歓喜の飲むブラックサンダーだわ」「まさにおいしさイナズマ級！」とSNSでも話題です。夏の甘いもの欲を満たしてくれますよ。

●セブンイレブン「ベリーベリーヨーグルトスムージー」（330円）

凍ったカップをマシンにセットするだけで、出来たてのスムージーが飲めると話題。苺やブルーベリー、バナナといったフルーツが入っていて、ヨーグルトの爽やかな酸味とよく合います。自然な甘さなので、健康が気になる人やさっぱりしたドリンクが飲みたい時におすすめです。

「このスムージーを今年の夏だけで何杯飲んだことか...」「あっちぃ日にはこれがないと始まらない」「いろいろ種類があるけどベリーベリーヨーグルトが一番おいしい」とSNSでもコメントが。同シリーズの「グリーンスムージー」「アサイーバナナスムージー」などほかのスムージーもおいしいですよ。

●ローソン「メロンフラッペ」（395円）

果肉メロンソース、メロン味のみぞれ、メロンアイス、メロンソースを重ねた、メロン尽くしの濃厚フラッペ。メロンの風味をしっかりと楽しめるリッチなおいしさです。暑い日でもスイーツが食べたいという人にぴったりですよ。

SNSでは「メロンフラッペ世界一うまい！今月で4回くらい飲んでる！」「甘過ぎずサッパリ食べれて美味しい。好き。」「うんまぁぁぁい！果肉感もあって好き」といった感想が上がっています。期間限定なので、味わうなら今のうちです！

コンビニで手軽に買えるフローズンドリンク。どのコンビニの商品も個性があり、気分に合わせて選べるのが嬉しいですね。ひんやりおいしい幸せをぜひ堪能してください。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部