23日、中京3R・2歳未勝利（芝1400メートル、牝馬限定）で高杉吏麒（19＝栗東・藤岡）騎乗のメイショウハッケイ（牝2＝本田、父ダイワメジャー）が1着となり、同馬を所有する松本好雄オーナー（87）は個人馬主として初のJRA通算2000勝を達成した。

10日の札幌8R・3歳以上1勝クラスをメイショウタイピンが制し、メモリアルに王手。20頭が出走した先週こそ2着3回、3着1回で惜しくも未勝利に終わったが、この日、待ちに待った瞬間が訪れた。

◇松本 好雄（まつもと・よしお）1938年（昭13）1月6日生まれ、兵庫県明石市出身の87歳。明石高校から千葉工業大卒。船舶用エンジンやエネルギー産業、航空機部品加工などを手がける株式会社きしろ代表取締役会長。74年に馬主資格を取得。冠名メイショウは「明石の松本」が由来で名将とかけている。主な所有馬にメイショウドトウ、メイショウボーラー、メイショウサムソン、メイショウマンボ、メイショウタバルなど。2005年より日本馬主協会連合会会長、現在は名誉会長。07年に紺綬褒章、10年に旭日小綬章を受章。座右の銘は「人がいて、馬がいて、そしてまた人がいる」。