お笑いタレントの渡辺直美が２２日、２０２６年２月１１日にピン芸人初の東京ドーム公演「渡辺直美（２０）ｉｎ東京ドーム」が開催されることを記念してＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮＡＯＭＩ ＣＬＵＢ」で生配信を実施した。

まずは渋谷からスタート。外から中の様子が見えるライブバスは、東京ドーム公演のＰＲとＹｏｕＴｕｂｅ生配信中を告知するラッピングが施されているため、渡辺は「恥ずかしい〜！」とリアクション。それでも渡辺の存在に気づいた街行く人たち、外国人観光客、駆けつけたファンなどと、マイクを使って会話を楽しんだ。

最後の目的地は東京ドーム。その道中では「うにょ達サポートグッズ」なる応援グッズの販売がスタートしたことを紹介。これは、東京ドーム公演のオフィシャルグッズに先駆けた期間限定（８月３１日午後１１時５９分までの受注生産）のグッズで、「Ｔシャツ、ステッカー、トートバッグを持って東京ドーム公演を応援しよう」というもの。渡辺も「これを着て、周りの皆さんに『渡辺直美が東京ドームやるんだ！』とアピールしてもらう企画です」と説明した。

渡辺は東京ドーム公演に向けて「内容も固まってきているので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。東京ドーム超楽しみなんだよね〜」とコメント。

内容については、「デビューしてから２０年の中でやってきたことを全部入れるつもりです。すべてが詰まった『エンターテインメント』としても面白い回。濃厚な時間がありつつ、初めてくる方も楽しめる感じになっていると思います！」と語った。