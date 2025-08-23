超特急ユーキ「将来不安になる」メンバー明かす
【モデルプレス＝2025/08/23】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）、アロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が22日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ユーキが、メンバーの将来を心配する場面があった。
この日は、リスナーから体型維持の方法を尋ねるメッセージが寄せられた。ユーキは「1番早いのは食事制限です。運動はもちろんあると思うけど」と回答。細身体型のアロハについて「不思議だけど…めっちゃ細いけど、めっちゃジャンキーなものばっか食ってる」と明かし、「すげぇ将来不安になる食べ物ばっか」と心配そうな様子を見せた。
一方で「栄養なんか考えたことないね、1回も」ときっぱりと口にしたアロハ。ユーキとリョウガが加齢とともに体重が増えることを指摘すると、「家系的にも太らない…わりとジャンキーなものをずっと食べ続けていても意外と太らない気がしてる」と言いつつ、体重が増加した時には「お腹っていうよりかは顔に出やすい」と語った。リョウガは、父親から「50歳過ぎたら覚悟しろ。急激に太るぞ」と念を押されたことを報告し、笑いを誘った。（modelpress編集部）
