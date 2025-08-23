8月10日、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）と二階堂ふみ（30）の結婚が発表された。異色の組み合わせに思える芸人と女優の結婚だが、仲睦まじく結婚生活を過ごしているお似合いな夫婦も多く存在している。

そこで本誌は、WEBアンケートツール「Freeasy」にて、21〜79歳の男女500人を対象に「好きな『芸人と女優』夫婦」についてのアンケート調査を実施した。

第3位は山里亮太（48）×蒼井優（40）。

しずちゃん（46）とのコンビ「南海キャンディーズ」として活動している山里と、1999年にミュージカル『アニー』のポリー役でデビューした蒼井。2人は2019年に交際わずか2カ月のスピード婚で話題を呼び、2023年に第1子となる娘が誕生したことを発表した。

今年6月には山里がMCを務める『DayDay.』（日本テレビ系）に蒼井がゲストで登場。“夫婦テレビ初共演”を果たすと、馴れ初めや普段のデートの様子などを明かし、ネット上では《いい夫婦》《ほっこり》などと好意的な反応が多く寄せられた。

アンケートでは《夫婦のお互いの距離感がとてもいいと思う》《みていてほのぼのする》と2人の距離感に共感する声が。また、《意外性があり、長続きしないと思ったが仲がよさそう》と、組み合わせの意外性に驚きつつも、結婚後のアツアツぶりを微笑ましく見守る声も見られた。

第2位は木梨憲武（63）×安田成美（58）。

“お笑い第三世代”を牽引したコンビ・とんねるずの木梨と、映画『風の谷のナウシカ』でイメージガールを務めた安田。1986年公開の映画『そろばんずく』での共演をきっかけに1994年に結婚し、長男、次男、長女の3人の子どもを設けている。

今年7月、安田が構成・朗読を手掛けた朗読劇「星の王子様」の再演で、次男で画家の木梨銀士（26）が美術スタッフを務めたことが話題に。公演初日の上演後には、舞台上で安田が銀士のことを紹介する一幕もあり、“母子共演”が話題を呼んだ。

アンケートでは《自由な感じがあるから》《お互いを思いやり、非常に良い関係だと思う》《TV番組でお互いの話をする様子をみかけると、とても仲の良い関係性が垣間見えるから》など、お互いを尊重する2人の関係性を評価する声が多くあがった。

そして第1位は藤井隆（53）×乙葉（44）。

1997年、吉本新喜劇とあまり縁のなかった関東地方をメインターゲットにしたテレビ番組『超！吉本新喜劇』（TBS系）でブレイクした藤井と、女優のみならず、歌手やタレントなど幅広く活動している乙葉。

2005年に結婚し、2007年には長女が誕生。2015年には『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー2015』を受賞している、芸能界きっての“おしどり夫婦”だ。

アンケートでは《優しい雰囲気がほほえましいです》《お互いがいい関係を気づくために、無理せず気を配り合っている感じがする》《いつまでも仲良くお互いに尊敬しあっている感じがする》など、夫婦仲の良さやパートナーへの接し方を賞賛する声が多く寄せられた。

「お笑い」と「演技」という異なる世界の垣根を越え、幸せな家庭を築く姿が印象的な芸人と女優の夫婦。お互いを尊重することが夫婦仲を保つ秘訣のようだ。