令和ロマン・ツートライブ・マユリカらも出演、「見取り図寄席」高知で開催
お笑いコンビ・見取り図(盛山晋太郎、リリー)が厳選したメンバーたちと一緒にネタやコーナーなどバラエティ豊かな企画を披露するお笑いライブ「見取り図寄席」が10月12日、高知市文化プラザ かるぽーと 四国銀行ホールにて開催される。
山梨公演、青森公演とつづき、今年3回目となる高知公演では、見取り図のほか、過去にも出演歴のあるツートライブ、マユリカ、本公演が初となるネコニスズ(タイタン所属)、もりすけ、令和ロマンと豪華ゲストが出演する。ネタはもちろんのこと、各公演場所にちなんだコーナーが見どころとなっている。
8月23日午前10時より一般発売がスタート。チケット料金は前売りが5,000円、当日が5,500円。
