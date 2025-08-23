四日市メリノールが鹿児島純心に快勝…ベンチスタートの板橋、徳永が得点量産／全中女子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。優勝候補の一角である四日市メリノール学院中学校（三重県）が鹿児島純心女子中学校（鹿児島県）に快勝を収め、準々決勝に駒を進めた。

試合序盤から四日市メリノール学院が主導権を握り、最初の10分間で25－9と2ケタリードをつかむ展開に。ベンチスタートの板橋瑠真愛や徳永海も効率的に得点を重ねていくと、45－20で試合を折り返す。後半は競り合う時間もあったが、四日市メリノール学院が逆転を許すことはなく、最終スコア84－45での白星を挙げた。

勝利した四日市メリノール学院は、板橋がゲームハイ22得点に加え3アシスト4スティールと躍動。ともに得点をけん引した徳永は14得点を記録した。一方、決勝トーナメント初戦敗退となった鹿児島純心女子は、先発の鶴田一華がチームハイ12得点、前田結南が9得点3リバウンドと奮闘した。

■試合結果



四日市メリノール学院中学校 84－45 鹿児島純心女子中学校



メリノール｜25｜20｜20｜19｜＝84



鹿児島純心｜9｜11｜13｜12｜＝45

【動画】四日市メリノール学院が堅守速攻で魅せる！