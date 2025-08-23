日本で中国人の男3人が逮捕された事件が、中国のSNS上でも話題になっている。

報道によると、中国籍の男3人は今月21日午後2時50分ごろ、京都府舞鶴市のコンビニエンスストアに停めてあった男子中学生3人の自転車3台を盗んだ疑いが持たれている。男子中学生3人は同店で買い物中だったという。

保護者から通報を受けた警察官が付近をパトロールしていたところ、およそ2キロ離れた路上で男らを発見し、窃盗の容疑で逮捕した。

3人は自転車に乗って走り去ったことは認めたものの、「中国ではシェアサイクルが普及していて、日本でもそういうものがあると思っていた」「犯罪になるとは思っていなかった」などと一部容疑を否認しているという。

この「言い訳」は中国のSNS上でも注目を集めており、ネットユーザーからは「恥さらし」「……恐れ入る」「（中国人に）恥をかかせるな」「物を盗んだ上にとぼけるとはあきれる」「私が知ってるシェアサイクルは金も払わず勝手に乗って良いものではない」「シェアサイクルはQRコードを読み込まないといけないものだろ？」「たとえシェアサイクルでも勝手に乗って良いわけない。どういう頭をしてるんだ？」「盗んだなら盗んだと言え。言い訳するな」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）