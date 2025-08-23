「間違いなく惨憺たるパフォーマンス」「大惨事。最悪のシナリオ」ブンデス開幕戦で衝撃の０−６…ライプツィヒ新監督＆主将が失望
あまりに悲惨な幕開けとなった。
現地８月21日に開催されたブンデスリーガ開幕戦で、昨季７位のRBライプツィヒが王者バイエルン・ミュンヘンと敵地で対戦。前後半で３点ずつ奪われ、０−６で惨敗した。
27分にマイケル・オリーセに先制点を浴びたのを皮切りに、立て続けに失点。昨季26ゴールでリーグ得点王のハリー・ケインにはハットトリックを許してしまった。
バイエルン公式サイトによれば、今季からライプツィヒを率いるオーレ・ヴェルナー監督は、「がっかりだ。間違いなく惨憺たるパフォーマンスだった。チームとして機能できなかった。あまりに簡単に失点しまった。私たちには多くの課題が残されている」と厳しい言葉を並べた。
また、スポーツディレクターのマルセル・シャーファー氏が「この試合がどれだけタフになるかは当然分かっていた。しかし、特に前半は我々にとって非常に失望的な内容だった。バイエルンは驚異的なクオリティを持っている。受け入れがたい結果とはいえ、最終的なスコアは正当なものだ」と伝えたほか、主将のダビド・ラウムはこう語った。
「大惨事だった。最悪のシナリオだ。大きなプランがあったなか、当初は順調だったが、その後は次から次へと打撃を受けた。後半のように崩れてしまうことは絶対に避けなければならない。１対１の局面であまりに多くを失った。ミュンヘンでそんなプレーをしていては何も得られない」
ライプツィヒは今季と新体制の初陣となったザントハウゼン戦（４−２、DFBポカール１回戦）でも失点を重ね、ドイツ４部相手に２度リードを許す苦しい展開を強いられた。守備の立て直しが急務だ。次節のホーム開幕戦では、ハイデンハイム相手に無失点で勝利を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サンドバック状態…ライプツィヒ指揮官曰く「あまりに簡単に失点」
