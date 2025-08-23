横浜流星、“妻”と仲良し2ショット「お似合い」「どんどん夫婦らしくなってきましたね！」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻”との仲良し2ショットが公開された横浜流星
公式SNSは「【みの吉カメラはじめました】撮影担当は中川翼さん、ときどきスタッフ 手代･みの吉にしか撮れないショットを随時ご紹介します。今回は旦那様&女将さんのツーショットを photo by みの吉」とつづり、劇中で夫婦を演じる蔦屋重三郎役・横浜流星、てい役・橋本愛の2ショットを添えた。
ファンからは「蔦重もおていさんも お互いを尊敬し合った接し方するところ、なんか好きです！」「どんどん夫婦らしくなってきましたね！」「蔦重とおていさん、いい夫婦ですね」「お似合いのご夫婦だこと」などの声が寄せられている。
