次期「iPhone 17」、噂のリキッドシリコンケースはストラップホール付き？
次期「iPhone 17」シリーズ向けの「シリコンケース」とされる動画がSNSに投稿されました。
リークアカウントのMajin Buが投稿した動画では、「iPhone 17」の標準モデルのダミーに装着されたシリコンケースを確認することができます。
ケースの左下と右下の角には、ストラップを取り付けるための2つの穴が空いている模様。
現行モデルの「iPhone 16」シリーズ向けのケースには、ストラップホールは存在しません。
しかし、「AirPods Pro 2」の充電ケースや、「第5世代iPod touch」のように、本体にストラップホールが存在していた例は過去にもあります。
もしiPhone 17のケースにストラップホールがあれば、手首にストラップを装着して安全に持ち運べるはず。
ストラップはサードパーティーから販売される可能性が高そうです。
iPhone 17では新たに「リキッドシリコン」と名付けられたケースの登場が噂されており、それが今回の動画のケースに当たるのかもしれません。
iPhone 17のケースラインナップに注目です。
Source: Majin Bu／X via MacRumors
The post 次期「iPhone 17」、噂のリキッドシリコンケースはストラップホール付き？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.