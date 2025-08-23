　２１日、海南省文昌市の清瀾漁港埠頭（ふとう）で、水揚げや取り引きをする漁師や業者。（文昌＝新華社記者／郭程）

　【新華社文昌8月23日】南中国海での夏季休漁期間終了とともに出港した中国海南省の漁船がこのほど、漁を終え続々と帰港した。港では大量の新鮮な海産物が次々と水揚げされ、市場に供給されている。

　２１日、海南省文昌市の清瀾漁港埠頭（ふとう）。（ドローンから、文昌＝新華社記者／郭程）
　２１日、海南省文昌市の清瀾漁港埠頭（ふとう）に帰港し水揚げを待つ漁船。（ドローンから、文昌＝新華社記者／郭程）
　２１日、海南省文昌市の清瀾漁港埠頭（ふとう）で水揚げされた魚を運ぶ業者。（文昌＝新華社記者／郭程）
