“かかってこいよ”ケンカ男が路上で大立ち回り　「放せ！」駆けつけた警察官にキックも…あっという間に現行犯逮捕　韓国

韓国・済州市の観光地で7月、男が暴力を振るい始める瞬間がカメラに捉えられた。男は突然、ジャケットを着た男性の顔面を殴り始めると相手を挑発。駆けつけ制止する警察官にまで暴行を加え、その場で現行犯逮捕された。

人気観光地で目撃された“乱闘”

韓国・済州市、日本人にも人気の観光地の通りで7月9日に撮影されたのは、殴り合う男たちの姿だ。警察官まで巻き込んだ大立ち回りの結末はどうなったのか。

Tシャツを着た男が、ジャケットを着た男性に突然パンチを繰り出したことから始まった。

男は左右に体を揺らし、男性の顔面にパンチを食らわせた。男性は思わず鼻を押さえる。

続けて男は、「かかってこいよ」と言わんばかりに挑発したが、連続パンチを浴びた男性は戦意喪失の状態だった。

興奮冷めやらぬ男…今度は警察官に暴行

一方、興奮が冷めない男は、駆けつけた警察官たちに食ってかかった。

しかし、男も多勢に無勢と思ったのか、しれっと帰ろうとした。引き留められると、「放せ！」と言い放ち、驚きの行為に出た。

なんと、警察官にキックを食らわせたのだ。ここまでされると、警察官も容赦しない。男はあっという間に取り押さえられ、暴行容疑などで現行犯逮捕された。

（「イット！」 8月15日放送より）