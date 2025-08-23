モデルでインフルエンサーの吉田南歩（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。かねて交際していた男性との婚約を報告した。

「いつも応援してくださるみなさまへ ご報告です！29歳の誕生日に婚約しました」と婚約を報告。「入籍してから報告しようと思ってましたが バレバレだったので早めに報告です笑」と明かした。

「彼は元々お友達で、お友達の時から真面目で誠実な人だなと思っていたんだけど 付き合ってからも、とてもとても誠実に私と向き合ってくれて」とお相手についてつづり、「毎日が平和で穏やかで楽しくて 何気ない瞬間にたまらなく幸せを感じます」と記した。

「彼と付き合ってから南歩の顔が優しくなったねと友達から言われるくらい、私も彼といる日々が心から幸せみたい」と吉田。「割となんでも気がついちゃうタイプなので プロポーズも絶対気づくと思っていたのに まさかの完全なサプライズ たった1人で指輪を探しに行って、決めて、隠していた彼の姿を想像すると愛おしくてたまらない」と喜びをつづった。

「決断力と行動力があって、好きなことを仕事にして自分の道を切り開く力のある彼を本当に尊敬していて、そんな彼を私がこの先も支えていけること、私の未来に彼がずっといてくれることが本当に嬉しくて、幸せで、私たちの未来がすごく楽しみ」とした。

「これからは2人のことももっとたくさん発信していきたいなと思っているので、見守って頂けたら嬉しいです、、入籍日も決まっていて、もうすぐなので その時はまたご報告させてください」と呼びかけた。