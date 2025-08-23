売れっ子芸人の意外な一面。さらば青春の光の森田哲矢が8月22日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、人気パチンコ演者に「素人のフリして握手してもらった」過去を明かした。

【映像】さらば森田が憧れたヤルヲ

この日はパチンコとスロット、どちらが面白いのかを競い合う企画「カチ盛り徹底論争パチンコVSスロット」を実施。スロット派としてパチンコYouTube「うちいくTV」のヤルヲ、大阪ミナミのパチンカスキャバ嬢・紅葉、番組レギュラー・見取り図の盛山晋太郎、パチンコ派として元モーニング娘。の矢口真里、パチンコYouTube「ペカるTV」のたなちゅう、レインボーのジャンボたかおが集結した。

ここで、ジャンボたかおは「ついに積年の恨みを晴らすと言いますかね、ボコボコにしますわ」と宣言。盛山が「パチンコ勢がうるせぇな」と顔をしかめると、「いやいやいや。スロット勢がうるせぇんだよ！ややこしい奴ばっかり抱えやがって。明日からホールにスロット無くしてやるよ！」と返した。

そんな中、討論の見守り役である森田は「スロット勢は本当にガチガチのパチンコYouTuberが出て…」と切り出し、「ヤルヲさん。一時、本当にヤルヲさんの動画に救われるくらい見ていたんで」と発言。ヤルヲが頭を下げると、「実は五反田のパチンコ店にあの人がイベントに来た時、俺、素人のフリして握手してもらったんで」と告げた。

これに一同が爆笑すると、ヤルヲは「その時、僕すごく調子乗ってたんで、めちゃめちゃ塩対応でした」と謝罪。さらにスタジオが大ウケする中、2人で「よろしくお願いします」とはにかみ合った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

