芸能界の優等生キャラがアダとなったのか。女優の土屋太鳳（30）が"裏垢"流出疑惑で炎上中だ。

20日、土屋は自身のインスタグラムを更新し、「今日はひさしぶりにちょっとビックリすることがありました」「私は個人ではインスタのアカウントを持たないのでなかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな…と実感しています」「引き続きいろいろな面でプライベートの安全に気を付けていきたいと思います！」などと報告。しかし、意味深な投稿だったことで逆に疑惑の目を向けられている。

「8月19日夜にThreads（スレッズ）で土屋さんのものとみられるアカウントが流出したと騒ぎになりました。翌20日朝にはアカウントごと削除されましたが、このアカウントの投稿には土屋さんや夫で『GENERATIONS』のメンバー片寄涼太さん、お子さんの顔写真などがアップされていたため、土屋さんの裏垢だと噂になったのです。問題は、スーパーで2本のヨーグルトを手にした小さい子供に撮影者の女性がどちらかにするように求めた動画。子供は舐めた商品を棚に戻していました。そのため、非常識ではないかと炎上につながったのです」（女性誌ライター）

前述の土屋の投稿は、この騒ぎを受けたものとみられる。だが、インスタやスレッズのアカウントを乗っ取られたと主張するわけでもなく、スーパーで撮られたとみられる動画が誤解であれば否定することもできたはずだが、「プライベートの安全に気を付けたい」と曖昧な表現をしたことで、とくに同世代の子供のいる母親を名乗るユーザーらから厳しい声が上がっている。

■真面目な優等生キャラだっただけに…

土屋といえば、ドラマなどの役柄のイメージのほか、ダンスや和製アクションに定評があることから、努力家や真面目さがウリとなってきた女優だ。

「日本女子体育大学も、仕事と両立し8年かけて卒業しています。また第一子出産時も直前まで仕事を続け、出産後は3カ月足らずで『今際の国のアリス シーズン3』（Netflix）のロケに参加したことも驚かれました。これまで世間を騒がせるスキャンダルもなく、ストイックに仕事に取り組む姿勢が評価され、順調に主演女優として活躍してきた一方、大学卒業が遅れた時など自身にマイナスとみられる出来事には"遠回しな言い訳"のような投稿をしているからと鼻につくというユーザーは一定程度いました。もともとゆったりとした話し方で“ぶりっこ”キャラとしてもみられている。今回も匂わせ投稿をしたことが“プライドが高い”“ズルい”と捉えられたようです。仮に本物だとした場合も、すぐに謝ればここまで炎上にならなかったでしょう。特に子育てマナーを問われる動画だっただけに、ママ世代からの好感度に影響しそうです」（芸能リポーター）

30代のママ女優たちが活躍するなか、今後のブランディングにもダメージを受けそうだ。

