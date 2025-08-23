俳優の石田ゆり子（55）が、自宅でくつろぐ“家族”の様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】石田ゆり子、たくさんのペットと暮らすオシャレな自宅

たくさんの猫や犬と生活している石田。これまでにもInstagramでは猫たちが入ってはいけないという“秘密の部屋”や朝日の差し込むオシャレなリビングでくつろぐ飼い猫の姿などを公開してきた。

さらに、「ハニオ日記」とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫目線で日常の様子を発信。

自宅でくつろぐ“家族”の様子

2025年8月21日の更新でも「ハニオ日記」と付け、自宅でくつろぐハニオの写真をアップしている。

「ハニオです。お気づきかと思うけどきのうのハニオの日（8月20日）おかーさんはとくになにごともなく、ふつうのひとして過ごしてました。すてきなケーキ、すてきなおやつ、すてきなくつしたなんてものは無くて、はにぼう、いつもありがとう、大好きだよといいました。よのなか、そんなものです」

この投稿にファンから「可愛いお顔、癒やされます」「なにげない幸せな毎日に感謝だね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）