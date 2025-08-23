親の口癖だった「うちはお金がないから」。少しでも生活の足しにと親へ仕送りをしてきた子どもにとって、親の死後に発覚するまとまった預金の存在は衝撃的です。それは経済的な安心感と同時に、「もっと自分のために使ってほしかった」という後悔や、「なぜ頼ってくれなかったのか」という寂しさをもたらす、複雑な感情の始まりでもあります。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、佐藤さん（仮名）の事例とともに相続の実務と、生前の備えの重要性を考えます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

エアコン嫌いの高齢父、死去

「お父さん、もう少しエアコンをつけてくれていれば……」

2025年6月、東京都足立区に暮らす佐藤健太さん（仮名／36歳）はそう呟きました。北海道出身の父・正夫さん（仮名／72歳）は若いころからのエアコン嫌いにより、冷房をほとんど使わず、熱中症で倒れて帰らぬ人となったのです。

「父には再三言い聞かせたつもりでした。昔とは違う。近ごろの夏は命を奪う暑さなんだからエアコンを使ってくれと。ですが、『電気代がもったいない』『エアコンは身体に悪い』となにかと理由をつけて聞く耳を持ってくれなくて……」

健太さんは妻と子ども2人を養う会社員で、手取り月収は28万円です。住宅ローンの返済もあり、家計には決して余裕がありません。突然の父の死に直面し、葬儀費用や残された母の生活をどう支えるか、頭を抱えていました。

葬儀後に実家の遺品整理を進めると、押し入れの奥から茶色い紙袋が出てきました。袋の中にはカビの生えた通帳が3冊入っていました。角は丸くなり、ページの端には黒い斑点が広がっています。

通帳を開いた瞬間、健太さんは言葉を失いました。



通帳A（A銀行、普通預金）

2015年7月31日 退職金入金 8,300,000円

2015年8月5日 定期預金へ振替 5,000,000円

2023年12月20日 満期解約 5,000,890円

通帳B（ゆうちょ銀行、定額貯金）

2012年1月10日 定額貯金 3,000,000円

2024年2月10日 満期解約 3,000,000円余り

通帳C（A銀行、定期預金）

2019年9月1日 作成 2,000,000円

2024年9月1日 満期予定

合算するとおよそ2,480万円の預金残高がありました。

「えっ、こんなに……」健太さんの妻は息をのみます。年金は月15万円ほどだったようです。父は常々「お金はない」といっていたため、健太さんは生活費の足しにと年間30万円ほど仕送りをしていました。通帳には日常の生活費の詳細が几帳面に書き残されており、慎ましい暮らしぶりがみてとれます。

母の当面の生活費はなんとかなりそうだが…

相続税の基礎控除は「3,000万円＋法定相続人の数×600万円」です。相続人が母と健太さんの2人であるため、今回の預金2,480万円だけが相続財産であれば、課税対象にはならない計算です。

ただし銀行実務では、名義人の死亡が判明すると口座が凍結される場合があります。遺産分割協議が終わるまで原則として自由に引き出すことはできません。2019年の法改正で、遺産分割前でも各相続人が単独で預金を払い戻せる制度ができました。計算式は「相続開始時の口座残高×1／3×相続人の法定相続分」で、かつ金融機関1行につき150万円が上限です。

今回のケースでは、母と子が相続人。子である健太さんの法定相続分は1／2です。普通預金残高が約1,989万円なら理論上の相続税の計算額は約331万円ですが、上限150万円が適用されます。つまり、健太さんは1行につき最大150万円まで単独で払い戻せることになります。この制度を利用することで、葬儀費用や急な支払いに充てることが可能です。

健太さんの懸念の一つであった葬儀費用や母の生活費についての問題は解消されそうです。

なお、国税庁の統計によれば相続税を実際に納める人は全体の1割弱にすぎません。財務省の公表値でも課税割合は約10％程度です。世間のイメージよりも相続税が発生するケースは限られています。

また、総務省の家計調査によると2人以上世帯の平均貯蓄残高は約1,984万円、中央値は約1,189万円です。父世代が2,000万円以上の預金を残すのは、決して珍しいことではありません。

健太さんは「仕送りを僕のために貯めておいてくれた父の愛情は心から嬉しいです。でも、やっぱり父自身の生活のために使ってほしかった。過度な節約なんてしていなければ、もっと長生きしてくれたかもしれないと思うとやりきれません」と複雑な思いを吐露されました。

筆者は「感情と実務を切りわけましょう。まず資産の全体像を確定し、次に当座資金を確保し、最後に遺産分割の方針を固める。この順番が家族を守ります」と助言しました。

親子でお金の話をすべき理由

ファイナンシャルプランナーとして、今回のケースから相続対策としてすべきことを整理します。

1．資産と債務の棚卸し

通帳や証券、不動産、保険証券、公共料金の引き落とし口座を一覧化します。スマートフォンやパソコンのIDやパスコードも忘れず確認します。

2．当座資金の確保

葬儀費用や母の生活費を賄うために、遺産分割前の払戻し制度を活用し、金融機関ごとに150万円を上限に現金を確保します。

3．相続税の判定

今回の金額規模では課税対象外ですが、不動産や生命保険が加わると評価額次第で申告が必要になります。期限は死亡から10ヵ月以内です。

4．遺産分割の設計

母の生活資金を最優先にしつつ、健太さんの住宅ローンの返済や子の教育費を考慮した分割を検討します。

5．家計ルールの作成

今回の経験を教訓に、年1回の資産棚卸しを家族で共有し、遺言書や家族信託の検討を行います。

「僕も子どもたちに同じ思いをさせたくない。資産一覧はクラウドで共有するよ」と健太さん。母も「通帳はもう隠さないわ。なにかあれば一緒に相談しましょう」とうなずきました。

通帳の数字が教えてくれるのは、慎ましい習慣の積み重ねが数十年で大きな資産になるという事実です。しかし、それを誰にも伝えずに亡くなれば、家族は混乱します。資産の見える化と家族の対話こそが、次世代に残せる最良の贈り物です。

波多 勇気

波多FP事務所

代表ファイナンシャルプランナー