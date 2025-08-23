»Å¹þ¤ß¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ª°Ë¿¥¤â¤¨¡¢¡È¥³¥ß¥±¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤ÎÃæ¤ÇÄ©¤ó¤À¶Ã¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡16Æü¤È17Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±¿ÍÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¡Ê°Ê²¼¡¢C106¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼150Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦°Ë¿¥¤â¤¨¤Ï¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖGrok¡×¤ÎÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Ani¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç»²²Ã¡£°Ë¿¥¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢°áÁõ¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¡©¶Ã¤¤ÎÂçÃÀ¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿°Ë¿¥¤â¤¨
¡½¡½¤Þ¤º¡¢Ani¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X¤òÆüº¢¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ani¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ°ìÌÜ¤Ç»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°áÁõ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¹¾ì¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ß¥±¤Ë¤Ï1ÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢ÌëÃæ¤Þ¤Ç°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¤Ç¤â»²Àï¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¥³¥ß¥±¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ä©Àï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Grok¤ÎAni¤Á¤ã¤ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°áÁõ¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¥³¥ß¥±¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ô¤í¤ê¶Ý¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢3Æü¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°áÁõ¤Î·Á¼«ÂÎ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¡Ö¥³¥ß¥±¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤ë¤«¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Ô¤í¤ê¶Ý¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©
Ani¤Á¤ã¤ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§Ì£¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤ò2¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¾¯¤·ÇòÌ£¤¬¤¢¤ë¶âÈ±¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£Ani¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢¥â¥ä¡Á¤Ã¤È¤·¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È³È»¶¤¹¤ë¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ëÍÑ¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï²Æ¥³¥ß¤È¤¤¤¨¤Ð±êÅ·²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ëÁ°Äó¤ÎÇ»¤¤¤á¤Î¶âÈ±¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¸å¼Ô¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª2¤Ä¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°áÁõÁ´ÂÎ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥³¥ß¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥×¥ì¹¹°á¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¥³¥¹¥×¥ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥³¥ß¥±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¼Ãå¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Ì¡¼¥Ö¥é¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë°áÁõ¤Ï¹¹°á¼¼¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ani¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤Î°áÁõ¤Ç¤â¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶»¤ÎÈ©¿§¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ©¿§¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ô¤í¤ê¶Ý¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÏÃÏÈ©¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¤ÏÉÛ¤ò3Ëç½Å¤Í¤Æ¡ÖÈ©¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¥Ü¥È¥à¤Î±Æ¤À¤±¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¸«¤»¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇØÃæ¤ÎÏª½ÐÌÌÀÑ¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÇØÃæ¤ÎÃÏÈ©¤¬¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ani¤Á¤ã¤ó¤Î°áÁõ¤ÎºÆ¸½À¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÌÌÀÑ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÉÛÌÌÀÑ¤ÎÂ¿¤¤°áÁõ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂçÀª¤ÎÊý¤«¤é»£±Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÁá¤¤»þ´Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ°Ï¤ß¡ÊÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Èï¼ÌÂÎ¤ò°Ï¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ÉÔÊ¿Åù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1ÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îó¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤Ë¤âÌÜÀþ¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1¥«¥Ã¥È¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢º¸±¦¡¦Ãæ±û¤ÈÌÜÀþ¤òÇÛ¤ê¡¢Êâ¤¯¡£Æ±¤¸¿Í¤¬²¿ÅÙ¤â»£¤ë¤è¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬1Ëç¤º¤Ä¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÄÌ¹Ô¤È°ÂÁ´³ÎÇ§¤ÏºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä¹Ç¯¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¤â¤È¤â¤È²ÈÂ²¤¬¤ß¤ó¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤È¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥³¥ß¥±¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎ·¿°Ý»ý¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Å¤¯¤ê¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉáÃÊ¤«¤é»ÑÀª¤È¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª»Å»ö¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½°áÁõ¡¢¥¥ã¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÏÆÃ¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤Ó¤ì¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÂÎ·¿¤À¤È¡¢°áÁõ¤òÉáÄÌ¤ËÃå¤ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ»°³Ñ¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ë»£¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¯¤Ó¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°Æü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»£±ÆÁ°¤Ï±öÊ¬¡¦¿åÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤à¤¯¤ßÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ï¾¯¤Ê¤á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÀÝ¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¼¾Â¿¤á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤¿¸å¡¢¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÅ¬ÎÌÀÝ¤Ã¤ÆÁá¤á¤Ë¿²¤ë¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î»ý¤ÁÊª¤ò»öÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±7»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¿²¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬Âç¤¤¯¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¡£
º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈ©¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÉÛ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥Á¡É¤ò»Å¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥³¥ß¥±¤Î¥ë¡¼¥ëÅª¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹©É×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ß¥±¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»ý¤Á´ó¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ë¥³¥ß¥±¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤é¥³¥ß¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ°õºþ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ï»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÏª½Ð¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥À¥á¡×¤ä¡ÖÏª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÀµ²ò¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÀþ°ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»²²Ã¼Ô¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¸ÄÀ¤ä¥»¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢SNS»þÂå¤È¤·¤ÆÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿¼¹ï¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥±¤È¤¤¤¦¾ì¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤ò±£¤µ¤º»ý¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾Î¥³¥ß¥±¡Ë¤Ï¡¢Æ±¿Í»ï¤òÃæ¿´¤Ë¼«¼çÀ©ºî¤ÎÌ¡²è¡¦¾®Àâ¡¦¥²¡¼¥à¡¢²»³Ú¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬½¸¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂ¨Çä²ñ¡£ºî¤ê¼ê¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ1975Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç²Æ¡¦Åß¤ÎÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤ä´ë¶È½ÐÅ¸¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë½ÐÅ¸¤â¤¢¤ê¡¢C106¤Ë¤Ï2Æü´Ö¤Ç25Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¡©¶Ã¤¤ÎÂçÃÀ¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿°Ë¿¥¤â¤¨
¡½¡½¤Þ¤º¡¢Ani¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤³¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°áÁõ¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¥³¥ß¥±¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ô¤í¤ê¶Ý¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢3Æü¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°áÁõ¤Î·Á¼«ÂÎ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¡Ö¥³¥ß¥±¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤ë¤«¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Ô¤í¤ê¶Ý¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©
Ani¤Á¤ã¤ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§Ì£¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤ò2¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¾¯¤·ÇòÌ£¤¬¤¢¤ë¶âÈ±¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£Ani¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢¥â¥ä¡Á¤Ã¤È¤·¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È³È»¶¤¹¤ë¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ëÍÑ¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï²Æ¥³¥ß¤È¤¤¤¨¤Ð±êÅ·²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ëÁ°Äó¤ÎÇ»¤¤¤á¤Î¶âÈ±¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¸å¼Ô¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª2¤Ä¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°áÁõÁ´ÂÎ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥³¥ß¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥×¥ì¹¹°á¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¥³¥¹¥×¥ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥³¥ß¥±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¼Ãå¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Ì¡¼¥Ö¥é¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë°áÁõ¤Ï¹¹°á¼¼¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ani¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤Î°áÁõ¤Ç¤â¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶»¤ÎÈ©¿§¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ©¿§¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ô¤í¤ê¶Ý¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÏÃÏÈ©¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¤ÏÉÛ¤ò3Ëç½Å¤Í¤Æ¡ÖÈ©¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¥Ü¥È¥à¤Î±Æ¤À¤±¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¸«¤»¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇØÃæ¤ÎÏª½ÐÌÌÀÑ¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÇØÃæ¤ÎÃÏÈ©¤¬¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ani¤Á¤ã¤ó¤Î°áÁõ¤ÎºÆ¸½À¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÌÌÀÑ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÉÛÌÌÀÑ¤ÎÂ¿¤¤°áÁõ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂçÀª¤ÎÊý¤«¤é»£±Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÁá¤¤»þ´Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ°Ï¤ß¡ÊÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Èï¼ÌÂÎ¤ò°Ï¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ÉÔÊ¿Åù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬1ÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îó¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤Ë¤âÌÜÀþ¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1¥«¥Ã¥È¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢º¸±¦¡¦Ãæ±û¤ÈÌÜÀþ¤òÇÛ¤ê¡¢Êâ¤¯¡£Æ±¤¸¿Í¤¬²¿ÅÙ¤â»£¤ë¤è¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬1Ëç¤º¤Ä¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÄÌ¹Ô¤È°ÂÁ´³ÎÇ§¤ÏºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä¹Ç¯¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¤â¤È¤â¤È²ÈÂ²¤¬¤ß¤ó¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤È¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥³¥ß¥±¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎ·¿°Ý»ý¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Å¤¯¤ê¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉáÃÊ¤«¤é»ÑÀª¤È¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª»Å»ö¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½°áÁõ¡¢¥¥ã¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÏÆÃ¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤Ó¤ì¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÂÎ·¿¤À¤È¡¢°áÁõ¤òÉáÄÌ¤ËÃå¤ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ»°³Ñ¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ë»£¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¯¤Ó¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°Æü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»£±ÆÁ°¤Ï±öÊ¬¡¦¿åÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤à¤¯¤ßÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ï¾¯¤Ê¤á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÀÝ¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¼¾Â¿¤á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤¿¸å¡¢¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÅ¬ÎÌÀÝ¤Ã¤ÆÁá¤á¤Ë¿²¤ë¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î»ý¤ÁÊª¤ò»öÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±7»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¿²¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬Âç¤¤¯¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¡£
º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈ©¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÉÛ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥Á¡É¤ò»Å¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥³¥ß¥±¤Î¥ë¡¼¥ëÅª¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹©É×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ß¥±¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»ý¤Á´ó¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ë¥³¥ß¥±¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤é¥³¥ß¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ°õºþ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ï»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÏª½Ð¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥À¥á¡×¤ä¡ÖÏª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÀµ²ò¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÀþ°ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»²²Ã¼Ô¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¸ÄÀ¤ä¥»¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢SNS»þÂå¤È¤·¤ÆÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿¼¹ï¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥±¤È¤¤¤¦¾ì¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤ò±£¤µ¤º»ý¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾Î¥³¥ß¥±¡Ë¤Ï¡¢Æ±¿Í»ï¤òÃæ¿´¤Ë¼«¼çÀ©ºî¤ÎÌ¡²è¡¦¾®Àâ¡¦¥²¡¼¥à¡¢²»³Ú¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬½¸¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂ¨Çä²ñ¡£ºî¤ê¼ê¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ1975Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç²Æ¡¦Åß¤ÎÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤ä´ë¶È½ÐÅ¸¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë½ÐÅ¸¤â¤¢¤ê¡¢C106¤Ë¤Ï2Æü´Ö¤Ç25Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£