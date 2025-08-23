◆米大リーグ フィリーズ４―５ナショナルズ（２２日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ナショナルズの小笠原慎之介投手が２２日（日本時間２３日）、敵地のフィリーズ戦、３―３と同点の７回から２番手で登板し２／３回を１安打１失点だった。防御率は５・７９。

初勝利を挙げた現地１４日と同じようにシュワバーを外角スライダーで空振り三振。続くハーパーもナックルカーブでとメジャーを代表する左打ちのスラッガーを連続空振り三振に仕留めた。

ところが３人目、右打ちのリアルミュートにフルカウントからのチェンジアップをとらえられ、左翼席に１０号勝ち越しアーチを許し降板した。９回にチームが２得点し逆転勝ちし、小笠原は２敗目を免れた。

開幕３Ａでスタートした小笠原は７月にメジャー初昇格するも２度先発し６回２／３を７失点、０勝１敗で降格。８月に入り２度目の昇格ではリリーフに回って、２０日のメッツ戦では初めてリードの場面でマウンドに上がり、１回を３者凡退で無失点に抑えて初ホールドを挙げるなど、この日も含めて大事な場面での登板が増えてきていた。