吉本新喜劇・重谷ほたる、結婚発表「私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた」
【モデルプレス＝2025/08/23】吉本新喜劇所属の太もも芸人・重谷ほたる（30）が8月22日、自身のInstagramを通じて、入籍したことを発表した。
【写真】太もも芸人、夫顔出し2ショット
重谷は「先ほど、テレビ和歌山『わかラ部』生放送にてご報告させていただきましたとおり、この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました」と報告。「私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた私たちなので、私の太もものように逞しく逞しく支え合っていきながら、私の太もものように大きな大きな愛を育んでいきます！」とつづっている。
「あーーん！幸せすぎて震える〜（太ももを震わせセルライトを揺らす）ずっーと幸せでいれますよーに！パンパン！（太ももで合掌し、内太ももを強く2回打ち鳴らす）」とユニークに幸せを表現した。
重谷は、1995年4月5日生まれ、和歌山県出身。吉本新喜劇の座員。太ももを使ったモノマネネタで話題とに。バレエやダンスなど多彩な趣味・特技を持ち、2024年7月には和歌山市観光発信人に就任。テレビ和歌山「わかラ部」月1レギュラーを務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
