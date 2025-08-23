川栄李奈、1st写真集で参考にした人気女優明かす「マネージャーさんに送りました」【youphoria】
【モデルプレス＝2025/08/23】女優の川栄李奈が23日、都内で行われた1st写真集「youphoria」（主婦と生活社）発売記念記者会見に出席。写真集の表紙を参考にした女優を明かした。
【写真】川栄李奈、写真集の参考にした美人女優
可憐な花柄のワンピース姿で登場した川栄。初の写真集刊行に際して参考にしたAKB48時代のメンバーはいるかと問われると「ないですね」と話した。一方で、「石原さとみさんと田中みな実さんの写真集をマネージャーさんに送りました」と告白。「『表紙こういう感じがいいです』っていう風に」と石原と田中の写真集の表紙を参考にしたことを明かした。
出来栄えについて自己採点を求められると「120点です」と笑顔。「本になったのを見させてもらって、本当にこの1冊に私の全部が詰まっているなと思いましたし、何よりそれを買ってくださる皆さんが、私のことを応援しててよかったなって思ってもらえるくらい自信がある1冊なので120点にしました」と絶賛していた。
AKB48を卒業してから10年が経ち、現在は女優として活躍しているが、「アイドル時代に学んだことが今でも活かされていることが多いので、アイドルになってよかったなとも思いますし、そこから役者でいろんな方にたくさんのことを教えてもらえたので、それも本当に周りの方に本当に感謝だなと思ってます」とコメント。今後挑戦してみたいう役柄については「結構今まで若く見られることが多くて、高校生役だったりキャピキャピした役が多かったんですけど、年を重ねるにつれ、お母さん役だったり先生役だったり、今までやってこなかった役ができたらいいなと思っています」と話していた。
夏のオーストラリア・メルボルンの街並みや、ビーチ、心地良い自然の中で、ナチュラルに楽しむ川栄の魅力が閉じ込められた「youphoria」。30歳、デビュー15周年というアニバーサリーイヤーである2025年に水着やランジェリーカットにも挑戦し、大人の魅力も感じられる1冊となっている。（modelpress編集部）
