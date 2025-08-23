米女子ゴルフツアーの「ＣＰＫＣ女子オープン」２日目（２２日＝日本時間２３日、カナダのミシサガＧＣ＝パー７１）、単独トップから出た岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）は４バーディー、２ボギーの６９で回り、通算９アンダー、２位に３打差をつけて首位をキープした。

前週の「ポートランド・クラシック」でツアー初優勝と２週連続Ｖに挑む岩井明は２番パー４をボギーとするも３番パー３でバウンスバック。後半もスコアを伸ばし、単独トップで決勝ラウンドに臨む。双子の妹は「悪くなかったと思います」とし「ティーショットは今のところいい感じで打てているので。フェアウエーから打てると、やっぱりスコアがつくれる」と振り返った。

岩井明のコメントについて、今大会を中継する「ＷＯＷＯＷ」で解説を務める田島創志は「ドライバーをラフに入れると難しいと思うので。すごく（好調なティーショットは）好材料ですよ」とし「めちゃくちゃ楽しそうですよね。１打１打に集中すると本人は言っている？ それを継続していったら結果が付いてくる流れになっているということ。楽しみですよ」と２週連続優勝を確信している様子だった。

他の日本勢は勝みなみ（明治安田）が通算４アンダーで９位、西郷真央（島津製作所）と馬場咲希（サントリー）は通算２アンダーの２１位で決勝ラウンドに進出。渋野日向子（サントリー）は通算４オーバーの１０５位で予選落ちした。