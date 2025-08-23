今月19日から鶴岡市の中心部にクマが出没。目撃が多発しましたが、結局赤川の方に立ち去ったとみられています。

全国的に市街地での熊の出没や人的被害が多発する理由は何なのでしょうか。専門家に話を聞くと、様々なことが見えてきました。

大学関係者などとともに専門的にクマなどについて学び、今回も最前線でクマの捜索などにあたった担当者に話を聞きました。そこで担当者が感じていたのは徐々に変化してきた”クマの生態”でした。

鶴岡市農山漁村振興課 小野寺レイナさん「人に対する警戒心が薄れている個体とか、本来いてはいけない場所にまで入り込んでいるというのは、非常にまずい状態ではある」

鶴岡市役所で鳥獣対策を担当する小野寺レイナさんは、こう話しました。

今回のクマの出没では現場にも出て、クマの捜索などを行いました。今の時期はクマの活動が活発な時期だといいます。その理由は。

■人里には食べ物がある

鶴岡市農山漁村振興課 小野寺レイナさん「一般的にクマの生態でいうと、今は山にエサがない時期なので、ちょうど春先の新芽もなくなり食べるものも無くなっている時期。一方で、農作物などがちょうど実っているというか農作物が実がなっている時期なので農作物を狙いやすい時期ではある」

山に食べ物がない、しかし人里の農作物は実り始める。こうしたことも理由だと指摘します。

これまでもクマが人里に出てくることはありましたが、今回、これまでにないほど街の中心部にクマが出没しました。この状況については。

■クマの生態の変化

感じていたのはクマの生態の変化。全国的に言われているクマの”人への警戒心”がポイントのようです。

鶴岡市 小野寺レイナさん「人に対する警戒心は確実に薄れている」

さらに、市街地に出てくるのには、クマの個体数と、その関係性も理由だと考えられています。

■山の中の「力関係」が理由？

「クマ自体の個体数も以前よりは徐々に徐々に少しずつは増えていると思うので、他のクマにやられたくない若いクマとかが、クマのいない市街地にシフトしてきて、そういうところを生活圏にしつつある状態」

山の勢力図からはじき出されたクマが、結果的に街に出てきているのではと推測するのです。

こうして街に出てきたクマ。今回、多数の目撃情報がありながら詳細な場所の特定に至らなかったことについては、今の街の姿にひとつの理由があると考えられています。



鶴岡市 小野寺レイナさん「街は意外と隠れる場所が多い」

「私たちも一生懸命クマを探そうとして探索しているが、例えば空き家とか、ちょとしたやぶみたいなところ、市街地でも意外と隠れられる場所があるので、そういったところで隠れながらひっそりと身を潜めている状態」

もともと夜に行動することの多いクマ。日中は隠れ、夜に動き出すことで夜の目撃が増えるという訳です。

そして今後については、我々が対策をとる重要性を訴えます。

■ブナが大凶作、さらに出没が増えるか

今年はクマのエサとなる山のブナが大凶作になる見込みです。

小野寺さんは、今後もクマの街への出没は考えられるとした上で、身の回りの環境整備の重要性を訴えます。

鶴岡市 小野寺レイナさん「不要果樹とかを伐採していただいたりとか、そういったことでクマを寄せつけない環境をつくるような補助金をぜひ活用いただいて、クマを自分の家の庭に滞在させない環境を整備していただくということをお願いしています」

エサとなる樹木で不要なものを伐採するなどの補助金は、自治体のホームページなどで確認できるということです。

人とクマのすみわけをどうしていくか。クマとの距離が近くなる中、暮らしの中での対策が求められる状況になっています。

