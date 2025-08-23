¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¿¼Ìë¤Î¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¹ßÎ×¡¡¿·¶Ê¡Ö¥µ¥¯¥é¥¬¥ß¡×¡ÖÀéËÜºù¡×Ç®¾§¡¡DJ¹¬»Ò¤â¥×¥ì¡¼
²Î¼ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê77¡Ë¤¬¡¢22Æü¿¼Ìë¡¢Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¯¥é¥Ö¡ÖZEROTOKYO¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖZIPANGU the Party!!¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2·î14Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Î½Ð±é¡£
¿¼Ìë0»þ¤ò²á¤®¤ÆÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¥µ¥Á¥³¡¼¡×¤ÎÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£Åçº¬¸©¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡ÖÀÐ¸«¿À³Ú¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡ÖÀéËÜºù¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¥µ¥¯¥é¥¬¥ß¡×¤òÇ®¾§¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÙ»Î»³¤Î²½¿È¤Î¥µ¥¯¥é¥¬¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¹¬»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸«¿À³Ú¤ÎÁ´Ä¹17¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¼Ø¤òÂà¼£¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢DJ¹¬»Ò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£DJ¤ÎD¡ÝYANA¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀéËÜºù¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È2¡×¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¡×¡ÖÉ÷¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡×¤Ê¤É¼«¿È¤Î¶Ê¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎ®¤·¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡Ö2·î¤Ë¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËºÆ±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£