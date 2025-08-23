© 2024 WBEI. MAX and related elements are property of HBO, Inc. THE PENGUIN and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.

DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2021）のスピンオフドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」のシーズン2製作は、どうやら『ザ・バットマン2（原題）』の内容にかかっているらしい。ショーランナーのローレン・ルフランが語った。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」は、コリン・ファレル演じるオズワルド・コブ／ペンギンに焦点を当てた全8話のドラマシリーズ。ゴールデングローブ賞ではファレルがミニシリーズ・テレビ映画部門の主演男優賞に輝き、エミー賞では作品賞・主演男優賞・主演女優賞を含む24ノミネートを獲得した。

ファンの間で待望されているシーズン2だが、もともと本作は1シーズンかぎりのリミテッドシリーズとして構想されていたもの。米にて、ルフランは「状況は変わっていません」と述べ、シーズン2の進展がないことを明かした。

現時点での問題は、『ザ・バットマン2』の脚本に「（『ザ・ペンギン』の）シーズン2にふさわしいものがあるかどうか」ということ。ルフランも『ザ・バットマン2』の脚本は読んでいないようで、「もうすぐ読めるのを楽しみにしています」と語った。

「本当に大切なのは、（シーズン1の）自分たちを超えられるという確信を持てること。コリン・ファレルと私にとっては特に重要なことです。そうでなくとも、素晴らしい作品にならないのであればやりたくない。当初からリミテッドシリーズの予定だったので、シーズン2をやるのは別の話なんです。」

実際のところ、シーズン2については「これまであまり話し合ったことがない」という。「シーズン1はオズを映画2作目につなげることでした。続編が公開されるまで、シーズン2を放送することはできません」とも言っているから、実現するとしても2027年10月1日の米国公開以降、おそらく2028年以降となりそうだ。

ちなみに『ザ・バットマン』シリーズを手がけるマット・リーヴス監督は、2025年1月の時点で、「ザ・ペンギン」シーズン2について、ルフランやファレルらと「話し合っている」といい、「僕たちの計画と希望はもう1シーズンやること」だとしていた。同時に、「正しいと思えるアイデアを考え出す必要がある」とも。

気になるのは、『ザ・バットマン2』を経て製作されるかもしれない「ザ・ペンギン」シーズン2に、ロバート・パティンソン演じるバットマン／ブルース・ウェインが登場する可能性だ。ただしルフランは、これについて「今のところシーズン2は存在しないので、言えることがありません」とだけ答えた。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」はにて配信中。

