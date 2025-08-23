DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2021）のスピンオフドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」のシーズン2製作は、どうやら『ザ・バットマン2（原題）』の内容にかかっているらしい。ショーランナーのローレン・ルフランが語った。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」は、コリン・ファレル演じるオズワルド・コブ／ペンギンに焦点を当てた全8話のドラマシリーズ。ゴールデングローブ賞ではファレルがミニシリーズ・テレビ映画部門の主演男優賞に輝き、エミー賞では作品賞・主演男優賞・主演女優賞を含む24ノミネートを獲得した。

ファンの間で待望されているシーズン2だが、もともと本作は1シーズンかぎりのリミテッドシリーズとして構想されていたもの。米にて、ルフランは「状況は変わっていません」と述べ、シーズン2の進展がないことを明かした。

現時点での問題は、『ザ・バットマン2』の脚本に「（『ザ・ペンギン』の）シーズン2にふさわしいものがあるかどうか」ということ。ルフランも『ザ・バットマン2』の脚本は読んでいないようで、「もうすぐ読めるのを楽しみにしています」と語った。

「本当に大切なのは、（シーズン1の）自分たちを超えられるという確信を持てること。コリン・ファレルと私にとっては特に重要なことです。そうでなくとも、素晴らしい作品にならないのであればやりたくない。当初からリミテッドシリーズの予定だったので、シーズン2をやるのは別の話なんです。」

実際のところ、シーズン2については「これまであまり話し合ったことがない」という。「シーズン1はオズを映画2作目につなげることでした。続編が公開されるまで、シーズン2を放送することはできません」とも言っているから、実現するとしても2027年10月1日の米国公開以降、おそらく2028年以降となりそうだ。

ちなみに『ザ・バットマン』シリーズを手がけるマット・リーヴス監督は、2025年1月の時点で、「ザ・ペンギン」シーズン2について、ルフランやファレルらと「話し合っている」といい、「僕たちの計画と希望はもう1シーズンやること」だとしていた。同時に、「正しいと思えるアイデアを考え出す必要がある」とも。

気になるのは、『ザ・バットマン2』を経て製作されるかもしれない「ザ・ペンギン」シーズン2に、ロバート・パティンソン演じるバットマン／ブルース・ウェインが登場する可能性だ。ただしルフランは、これについて「今のところシーズン2は存在しないので、言えることがありません」とだけ答えた。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」はにて配信中。