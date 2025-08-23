◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月22日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席はダルビッシュ有投手（39）の前に一ゴロ、第2打席は右飛に打ち取られた。

ダルビッシュとは過去ポストシーズンを含めると13打席の対戦で2安打で長打はなし。打率.154、5三振に抑えられていた。第1打席はカウント2―2からスライダーでタイミングを外され、打ち損じの一ゴロ。一塁アラエスとの競争になったが、アウトとなった。

3回に新人フリーランドのチーム初安打がメジャー初本塁打で先制。大谷は1死一塁で第2打席が回ったが、初球のカットボールに詰まらされて右飛に倒れた。

大谷は20日のロッキーズ戦に先発も4回にライナー性の打球が右太腿を直撃。その後も投球は続行したが、8回に代打を送られ、ベンチに退いた。翌21日は当初の予定通り今季初の「休養日」で試合を欠場。この日の試合前は、約15分間キャッチボールを行い、負傷した右太腿の状態を確認。顔をしかめる場面もあったが、問題なく投じた。

デーブ・ロバーツ監督は昨秋のパドレスとの地区シリーズを「ストリートファイト」と表現。今季も6月の7試合で11死球が飛び交い「勝たなければならない。彼らは全力でぶつかってくるだろうから、我々も準備して挑む」と闘志をむき出しにした。ナ・リーグ西地区首位のドジャースが1ゲーム差の2位パドレスの本拠に乗り込む今3連戦も激しい戦いになりそうだ。