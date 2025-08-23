◇ナ・リーグ ナショナルズ5―4フィリーズ（2025年8月22日 フィラデルフィア）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が22日（日本時間23日）、敵地でのフィリーズ戦に7回から2番手で登板。痛恨の勝ち越しソロを浴びたが、チームが逆転勝利し黒星を免れた。

3―3の7回からマウンドに上がり、先頭・シュワバーを空振り三振、ハーパーも空振り三振と相手上位打線を2者連続三振に打ち取り、順調に2死を奪った。

ところが、次打者・リアルミュートにフルカウントからの7球目、低めチェンジアップを投じたが、勝ち越しソロを被弾。痛恨の一発を浴び、小笠原は呆然と打球の行方を見つめるしかなかった。ここで降板となり、この日の成績は2/3回を1安打1失点となった。

それでもチームは3―4の9回に相手守護神・デュランを攻略。1死からクルーズが二塁打で出塁すると、ライルの左前適時打で同点。送球間に二塁に進んだライルは次打者・ハウスの打席で三盗に挑戦。捕手・リアルミュートの送球が逸れたため、三塁から一気に本塁に生還し勝ち越し点を奪った。これが決勝点となり、ナショナルズが土壇場で逆転勝利を飾った。

ライルの奮闘で小笠原に黒星は付かなかった。