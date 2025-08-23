驚き！【焼きゴーヤー】って知ってる？生より食べやすい焼き方とアレンジレシピ２選
オーブントースターで焼いた「焼きゴーヤー」。生よりぐっと食べやすくなり、栄養も逃がさず食べられるのがうれしいポイント。また、ゆでるよりも時短になります。
今回は、この焼きゴーヤーを使ったアレンジ2品もご紹介。どちらも、晩酌のおともにぴったりです。
『焼きゴーヤー』の基本レシピ
材料と作り方
ゴーヤー1本（約300ɡ）は両端を切って縦半分に切り、わたと種を取り除く。オーブントースター（1000W）に断面を下にして入れ、表面の色が鮮やかになるまで4分ほど焼く。
「焼きゴーヤー」をすぐに使わない場合は……
さめてからラップに包んで冷蔵室へ。保存の目安は2日間。
ここからは、アレンジレシピ2品をご紹介！
『ゴーヤーと紫玉ねぎのツナサラダ』のレシピ
ツナマヨにみそを加えることで風味が格段にUP。やみつきのおかずサラダです。
材料（2〜3人分）
上記「焼きゴーヤー」……1/2本分
紫玉ねぎ……1/8個（約30g）
ツナ缶詰（70g入り）……1缶
マヨネーズ……大さじ2
みそ……小さじ1
作り方
「焼きゴーヤー」と紫玉ねぎはともに横に薄切りにする。ツナは缶汁をきる。ボールにマヨネーズとみそを入れて混ぜ、「焼きゴーヤー」と紫玉ねぎ、ツナを加えてあえる。
『ゴーヤーの即席キムチ風』のレシピ
ゴーヤーの苦みとコチュジャンの辛みがあいまって、まさに大人向けのパンチのある味わい。
材料（2〜3人分）
上記「焼きゴーヤー」……1本分
〈コチュジャンだれ〉
コチュジャン……大さじ1/2
しょうゆ……小さじ1
酢……小さじ1
ごま油……小さじ1
作り方
「焼きゴーヤー」は長さを4等分に切って、縦に幅1cmの棒状に切る。ボールに〈コチュジャンだれ〉の材料を混ぜ合わせ、「焼きゴーヤー」を加えてあえる。
そのまま食べてもおいしく、アレンジも自由自在。ゴーヤー好きはもちろん、苦みがちょっと苦手なかたも、ぜひ試してみてください！