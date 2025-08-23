銀座コージーコーナーの秋限定マドレーヌ♡和栗・かぼちゃ・紫いもが登場

季節の移ろいを感じさせるスイーツが恋しくなる秋。銀座コージーコーナーから、心待ちにしていた「秋のマドレーヌギフト」や「和栗マドレーヌ」「かぼちゃマドレーヌ」「紫いもマドレーヌ」が登場しました。和栗や北海道産かぼちゃ、九州産紫いもなど素材の魅力をぎゅっと詰め込んだ限定の味わいは、大切な人への手土産にもぴったり。ほっとする甘さに包まれる秋時間をお楽しみください♪

秋限定「マドレーヌギフト」

7個入

14個入

8月21日（木）から11月下旬頃まで販売される「秋のマドレーヌギフト」は、7個入（600円／税込648円）と14個入（1,200円／税込1,296円）の2サイズ展開。

和栗・かぼちゃ・紫いもの3種類のマドレーヌに加え、フィナンシェやかぼちゃクッキーを詰め合わせ、秋らしいパッケージに仕上げています。

季節のご挨拶やプチギフトにもおすすめの華やかなアソートです。

素材の甘みを堪能♡単品マドレーヌ

自宅で気軽に楽しみたい方には、単品マドレーヌがおすすめ。「和栗マドレーヌ」（100円／税込108円・12月下旬頃まで）は、国産和栗ペーストを練り込んだ上品な甘みが魅力。

「かぼちゃマドレーヌ」（100円／税込108円・11月下旬頃まで）は北海道産かぼちゃの濃厚なコクを堪能できます。

「紫いもマドレーヌ」（100円／税込108円・11月下旬頃まで）は九州産紫いものふくよかな味わいを楽しめる秋の逸品です。

オンラインショップでも購入可能

「秋のマドレーヌギフト（7個入／14個入）」は、銀座コージーコーナーのオンラインショップでも販売中。

遠方の方や店舗に立ち寄れない方も、自宅から気軽に注文できます。季節限定の可愛らしいパッケージは贈り物にも最適。

公式サイトには商品の詳細や購入ページが掲載されているので、チェックしてみてください。

秋のティータイムを彩るスイーツ

秋の午後にぴったりのマドレーヌは、ティータイムを一層贅沢なひとときに変えてくれます。和栗・かぼちゃ・紫いもと、素材の持ち味を活かしたラインアップは、どれも秋ならではの美味しさ♡

ご褒美スイーツとしてはもちろん、ちょっとした手土産にも大活躍。銀座コージーコーナーの秋限定焼菓子で、季節を感じるスイーツタイムをお楽しみください。