最強すぎる。ファミコン＆スーファミのカセットが使える互換機
2024年7月12日の記事を編集して再掲載しています。
116種類のオリジナル・ゲームも遊べる！
Nintendo Switchではファミコンとスーパーファミコンのゲームが遊べますが、発売された全タイトルというわけではありません。
元ファミっ子は久々にプレイしたいゲームもあるでしょうし、当時を知らない人はどんなゲームがあったのか冒険してみるのもいいでしょう。
2機種のゲームが遊べる
Columbus Circleの新作は、ファミコンだけでなくスーパーファミコンのカセットが挿せる互換機「レトロコンボGREEN」。
【コロンバスサークル】（FC/SFC用互換機）レトロコンボ GREEN - ファミコン/スーパーファミコン互換機
11,880円
Amazonで見るPR
ダブルスロットで懐かしのゲームが挿し放題・遊び放題になります。
116本のオリジナル・ゲーム入り
箱の中身はゲーム機本体、コントローラー2個、AV端子ケーブル、ACアダプターがあります。
116種類のオリジナル・ゲーム内蔵なので、テレビに繋げばソフトなしで遊べます。
膨大なゲーム数
諸説あるようですが、ファミコンの全ソフトは1,053本前後、スーパーファミコンは1,447本もあるそうです。コンプリートするのはたいへんですが、今や中古が安く買えますからね。このゲーム機で新たな沼にハマることもあるでしょう。
まずこのゲーム機を買ってから、カセットを集めるのも楽しいかと思います。
発売予定日は9月27日ですが、予約ができるので気になる方はぜひ。
Source: Amazon, Columbus Circle via GAME Watch
Reference: Wikipedia (1, 2)
【コロンバスサークル】（FC/SFC用互換機）レトロコンボ GREEN - ファミコン/スーパーファミコン互換機
11,880円
Amazonで見るPR
外でもTVでも。スーファミのカセットが挿せる携帯ゲーム機