116種類のオリジナル・ゲームも遊べる！

Nintendo Switchではファミコンとスーパーファミコンのゲームが遊べますが、発売された全タイトルというわけではありません。

元ファミっ子は久々にプレイしたいゲームもあるでしょうし、当時を知らない人はどんなゲームがあったのか冒険してみるのもいいでしょう。

2機種のゲームが遊べる

Columbus Circleの新作は、ファミコンだけでなくスーパーファミコンのカセットが挿せる互換機「レトロコンボGREEN」。

ダブルスロットで懐かしのゲームが挿し放題・遊び放題になります。

116本のオリジナル・ゲーム入り

箱の中身はゲーム機本体、コントローラー2個、AV端子ケーブル、ACアダプターがあります。

116種類のオリジナル・ゲーム内蔵なので、テレビに繋げばソフトなしで遊べます。

膨大なゲーム数

諸説あるようですが、ファミコンの全ソフトは1,053本前後、スーパーファミコンは1,447本もあるそうです。コンプリートするのはたいへんですが、今や中古が安く買えますからね。このゲーム機で新たな沼にハマることもあるでしょう。

まずこのゲーム機を買ってから、カセットを集めるのも楽しいかと思います。

発売予定日は9月27日ですが、予約ができるので気になる方はぜひ。

