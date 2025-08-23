「魂を揺さぶる悪い女」！？アイヌの“ことわざ“が想像以上にユニークだった

北海道から樺太・千島列島ひいてはロシアのカムチャッカまで、オホーツク沿岸に暮らし、独自の文化を築いてきたアイヌたち。

今回はそんなアイヌたちの”ことわざ”から、印象に残ったものをピックアップしてみました。

私たちがふだん使うことわざとの違いや共通点を見てみましょう。

※アイヌ語の発音については、参考程度にお願いいたします。

月に暈（かさ）がかかると雨が降る

チュプチセ アン コロ アプト アシ ペ ネ

これは私たちもよく使いますね。

月のまわりにぼんやりと光の輪をかぶせたようになると、翌日は雨になることが多いので、予定を立てる参考になるでしょう。

自分の上に木を倒す

ヤイカ ニ ホセ エカプ ネ

自分の上に木を倒したら、自分が怪我をしてしまいます。

転じて自分の行為が自分の害となること、特にその結果を考えない愚行について言及することが多いでしょう。

私たちも「天に向かって唾を吐く」などと言いますね。もう少し、後先考えて行動したいものです。

悪いものを引っ張る

ウェンペ エタイェ

と言われても、これだけでは、何のことだかよく分かりませんね。

これは私たちで言うところの「口は禍（やざわい）の門」と同じ意味のことわざです。

要らんことを言ってトラブルを招く行為を、例えば知らずに獣の尾を引っ張るような振る舞いに喩えたのでしょう。

濡れた昆布のように血の気が引いた

濡れた昆布（イメージ）

ウォロコンプ シコパヤラ

干した昆布を水で戻したような顔色って、よほど大変なことがあったのでしょうか。

昆布が身近な地方ならではの表現と言えます。

あきれたものだ。口に燠（おき）が入ったように早口でまくしたてる

ホッノ イヨーハイ パロホ ウサッ オマー ペコロ アンワ イルシカ コロ アン

口に熾火が入っていたら、一刻も早く吐き出すために口を動かすでしょう。

それを早口に喩えたものですが、口に熾火が入ってしまう状況というのは、にわかに想像しがたいですね。

あるいはそんな事例があったのでしょうか。

天から役目なしに降ろされたものは一つもない

カント オロ ワ ヤク サク ノ ア・ランケペ シネプ カ イサム

個人的に好きなことわざです。

例えば害獣とか益虫とか、とかく人間は自分たちの利害で相手を区別することが多くあります。

しかし彼らはただ生きているだけであり、広く見れば生態系を維持する自然の営みに過ぎません。

人間もまたその一員であり、決して君臨している訳ではないことを、再認識させてくれます。

私の魂を揺さぶる悪い女

魂を揺さぶる美s……もとい悪い女性（イメージ）

イラムコスイェ イウェンテマッ

何だか歌の文句に出てきそうなフレーズですね。

アイヌの価値観では、心の平安をこそ重んじたのでしょう。だから良くも悪くも、心を乱されることを忌み嫌ったのだと考えられます。

……が、狂歌にも

世の中で カネと女が 敵（かたき）なり

どうか敵に 巡り会いたい

などとは誰が詠んだか、アイヌも人間ですから、やはり建前と本音を併せ持っていたようです。

この悪い女シリーズは色々ありますが、多くのアイヌ男性たちが心を乱されてきたのでしょうね。

終わりに

アイヌたち。イザベラ・バード筆（画像：Wikipedia）

今回はアイヌのことわざについて紹介してきました。

地域性が色濃く出ているものがある一方、全人類に共通しそうなものなど、実に様々です。

日本各地や世界各国のことわざについても、調べて紹介したいと思います。

※参考文献：

萱野茂『萱野茂のアイヌ語辞典 増補版』三省堂、2002年10月