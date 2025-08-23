

後半戦に突入した夏ドラマ。今後の展開が注目されるドラマから、元気の出る日常系作品、稀有な名作まで解説していく（画像：カンテレ『僕達はまだその星の校則を知らない』公式サイトより引用）

【画像5枚】夏ドラマも後半戦へ！元気の出る日常系作品や稀有な名作など、各ドラマの雰囲気はこんな感じ

8月半ばを過ぎ、後半戦に突入した夏ドラマ。飛び抜けた話題作のない7月の序盤戦だったが、8月に入ってもその流れは変わっていない。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめとした映画興行の盛り上がりに、すっかり世間の話題を持っていかれてしまっている。

とくに気になるのが、かつての“ドラマの雄・TBS”の陰りだ。看板枠の日曜劇場は視聴率こそ健闘しているが、SNSやネットニュースの話題にはそれほどならず、ほか枠も視聴者をとらえられずにいる印象だ。

一方、話題作を連発して気を吐くのがテレビ朝日。今期のリーディングヒッターだ。そして、良作の多いカンテレは、前期に続いて尖ったドラマが視聴者を掴んでいる。

今の作品を昔のそれと単純比較するのはあまりに酷で、ネット配信サービス全盛の現在は視聴率だけで作品の良し悪しを一概に判断できない。ただ、『御上先生』（TBS）などが注目を集めたわずか数カ月前の冬ドラマと比較しても、この夏クールは“世の中的な話題作”が生まれていない印象だ。

良質な人間ドラマだが…それほど話題にならぬ日曜劇場

今年に入ってTBSの不振が続いている。夏ドラマの中盤に至っても凪状態だ。名作枠でありブランド認知の高い日曜劇場『19番目のカルテ』の苦戦が、昨今のTBSの不調を象徴している。

医療ドラマは根強いファンが多い鉄板の人気カテゴリであり、数々の人気キャラクターを演じてきた松本潤の主演であることも事前の期待を高めた。しかし、放送開始後にその期待値に届いていないのが現状だろう。

ストーリー自体は決して悪くない。さまざまな患者の病とそれぞれが心の底に抱える悩みや人生そのものにスポットを当て、彼らの背中をそっと押す総合診療医の仕事ぶりをフィーチャーする良質なヒューマンドラマだ。

これからの展開にまだ期待しているが、筆者は5話まで見て、まだ強く感情を揺さぶられてはいない。どこかでひとつインパクトのあるエピソードが挟まれ、それがラストまで引っ張られるのでは、と待ちながら、全体の半分が過ぎようとしている。

【画像5枚】後半戦に突入した夏ドラマ。元気の出る日常系作品や稀有な名作など、各ドラマの雰囲気はこんな感じ！

ほかTBSの人気枠である金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』、火曜ドラマ『初恋DOGs』は、どちらも視聴者を選ぶドラマになっている。前者は特殊能力をもつ気性の荒い登場人物たちのバトルアクション満載の濃すぎるドラマであり、後者は韓国ドラマフォーマットをそのまま輸入したようなキャラクターも設定もリアリティゼロのコテコテの恋愛ドラマ。

どちらも、いまの視聴者がドラマに求める物語性や、エンターテインメントを取り巻く社会の空気とずれてしまっている気がする。しかし、別の見方もできる。

迷走のように見えるが、今年に入ってTBSはこういった作風が続いている。もしかすると、次のブームを先取りしているのかもしれないのだ。

好スタートを切った『しあわせな結婚』だが…



『しあわせな結婚』の今後の展開に注目している（画像：テレビ朝日『しあわせな結婚』公式Xより引用）

一方、ドラマファンの間で好評を得ている今期の話題作を送り出しているのがテレビ朝日だ。

放送前から注目されていた、阿部サダヲと松たか子がワケあり夫婦を演じる『しあわせな結婚』は、穏やかな夫婦ドラマと思わせてサスペンスフルな幕開けとなり、一気に視聴者の心を掴んだ。

ただ、そこからは大御所脚本家・大石静氏の十八番である恋愛ドラマの要素のレイヤーが上になり、事件の謎と夫婦の過去の関係性は、ほとんど深まらなかった。筆者は最初に掻き立てられた興味が徐々にトーンダウンしている。

若き日の恋愛感情をこじらせた危うい刑事が絡む奇妙な三角関係はおもしろいのだが、期待していたサスペンス要素が掘り下げられないまま進んだ中盤までで、若干飽きてきた視聴者もいそうだ。

第6話から第2章に突入し、新たな展開を迎えている。ただ、第6話のラストで浮上した真犯人は、あまりにありきたりだった。これがフリであり、もう一段深い階層の真実に少しずつ迫っていく、というストーリーになるのかが注目点だ。

『こんばんは、朝山家です。』が毎週待ち遠しい

そして、隠れた傑作と評価が高いのが『こんばんは、朝山家です。』。日常系の家族ドラマだが、とにかく“あるある”が満載で笑えて、共感させられて、元気をもらえる。

承認欲求とプライドは高いが仕事ができない夫（小澤征悦）と、彼に日々イラつき、ことあるごとにキレて怒鳴りつける妻（中村アン）の日常のやりとりや言い争いに加えて、反抗期の高校1年生の娘（渡邉心結）と自閉スペクトラム症で学校に行きたがらない息子（嶋田鉄太）に手を焼く姿は、本来は笑い事ではないのだが、視聴者をポジティブに楽しませようという演出と役者陣の巧みな芝居で、ほっこりと心が温まる。

朝山家の日常を観ていると、なぜか元気が湧き、前向きな気持ちにさせられる。ドラマが生む笑いの力なのかもしれない。今期のなかで毎週の放送がいちばん待ち遠しいドラマだ。



日常系の家族ドラマ『こんばんは、朝山家です。』（画像：テレビ朝日『こんばんは、朝山家です。』公式Xより引用）

テレビ朝日といえば、『相棒』や『特捜9』など年配層の固定ファンを抱える鉄板の高視聴率・刑事ドラマシリーズでおなじみ。その流れを汲む今期の『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係』もじわじわとおもしろい。

ベタなキャラクター設定や既視感のある組織対立構造の一方、遠藤憲一をはじめ、大森南朋、相葉雅紀らのそれぞれの個性がにじむ芝居が光り、キャラクター同士の絡みが見どころにもなって物語を引き立てている。視聴率も好調だが、回を重ねて味がしみてくる。この先、息の長いシリーズになっていくかもしれない。

稀有な名作『僕達はまだその星の校則を知らない』



もっと話題になっていいはずの稀有な名作だと筆者は感じている（画像：カンテレ『僕達はまだその星の校則を知らない』公式サイトより引用）

今期の最注目ドラマが、カンテレの『僕達はまだその星の校則を知らない』だ。これまでにもカンテレからは尖った意欲作が多い。北川景子が子を亡くした母を演じた前期の『あなたを奪ったその日から』も、壮絶なストーリーとラストの物語の締めくくりが波紋を呼んでいた。

『僕達はまだその星の校則を知らない』は、独特な世界観に包まれる学園ドラマだ。主人公はかつていじめられて不登校だったスクールロイヤー（学校弁護士）。高校で実際に起きているような、いじめや盗撮、学校裏アカ、個人情報データ流出、カンニングなどの問題に対して、法に基づいて対応し、心に傷を持つ主人公が自分自身を振り返りながら生徒たちに寄り添っていく。

このドラマには特有のオーラがある。宮沢賢治の詩を物語や登場人物の心情とシンクロさせることで、作品全体から哲学と文学のエッセンスが色濃くにじむ。

本作には、生徒と向き合う教師たちのストーリーのおもしろさのなかに、どこか心安らぐ心地よさがある。その優しい物語は、ほかドラマにはない独特の空気をまとっている。もっと話題になっていいはずの稀有な名作だ。

結実するテレビ朝日と先取りを狙うTBS？

この夏、映画の話題に押されているドラマシーンだが、今期はテレビ朝日の健闘が目立つ。

もともと年配層の固定ファンに支えられる定番刑事ドラマで高視聴率を稼いできたテレビ朝日だが、その手法にいまの社会で関心を呼びそうな題材や事件を取り込むことで、若い世代の視聴者層にチューニングをあわせてきていることがうかがえる。それが結果を出しているのが今期だろう。



ドラマの雄・TBSは、次のブームを先取りしようとしているのかもしれない（写真：yama1221 / PIXTA）

ドラマの雄のはずのTBSは迷走を続けているかに見える。しかし、それは新たなドラマ時代の到来の前触れかもしれない。一気に道を切り開き、突き抜けていくことが期待される。

まずは今期の後半戦に注目したい。そこから話題作が生まれ、大きな風を巻き起こすかもしれない。ドラマにはそういう力がある。

【もっと読む】《映画歴代興行収入ランキング》4位に『鬼滅の刃』の衝撃！『国宝』はTOP50入りも、“TOP10に邦画実写ゼロ”。2つのランキングから傾向を解説 では、映画に詳しいライターの武井保之氏が、映画歴代興行収入ランキングから見えるトレンドについて詳細に解説している。

（武井 保之 ： ライター）