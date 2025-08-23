木造住宅建築と製材を手掛けていた村上市の「ヤマダホーム」が事業を停止し、新潟地裁新発田支部へ自己破産を申請する予定であることが分かりました。



複数の民間信用調査会社によりますと、村上市の「ヤマダホーム」は1941年創業。製材業から住宅建築主体にシフトし、1995年12月期には一般個人住宅の受注好調により売上高7億8241万円を計上していました。その後、東北地方にも進出しましたが、近年は大手ハウスメーカーとの競合などの影響から売り上げが低下し、2024年12月期の売上高は約1億円にまで落ち込みました。



損益面でも負債が資産の総額を上回る債務超過に陥っていて、先行きの見通しが立たないことから事業継続を断念しました。負債総額は約1億5000万円の見込みです。

