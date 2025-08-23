キュヒョン（KYUHYUN）がひたちなか海浜鉄道・常磐線でぶらり途中下車の旅
2025年8月23日放送の「ぶらり途中下車の旅」はひたちなか海浜鉄道・常磐線の旅。
旅人は、キュヒョン（KYUHYUN）。
ひたちなか海浜鉄道
ひたちなか海浜鉄道・湊線は、阿字ヶ浦と勝田を結ぶ計10駅、14.3kmの路線。
水戸の北東を走る短いローカル鉄道です。
常磐線
東京から宮城まで、太平洋側の地域を結ぶ路線です。
都心の賑やかな街並みからのどかな田園風景まで、変化していく沿線の車窓の景色を見られるのが魅力の一つです。
今週の旅人：キュヒョン（KYUHYUN）
1988年2月3日生まれ 韓国出身
2006年SUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、2016年にはソロ歌手として日本デビュー。
K-POPの先駆者としてはもちろん、ボーカリスト・ミュージカル俳優・番組MCとして韓国で活躍中。
移籍後初のEP「Restart」を発売し世界15の国と地域のiTunesトップアルバムチャート1位、Worldwide iTunesアルバムチャート3位を記録。昨年末1stフルアルバム『COLORS』を発売。
おじゃましたところ
那珂湊駅アクアワールド茨城県大洗水族館菓子工房 SAKABA
勝田駅ギャラリー・染織工房のざわ
水戸駅shop&gallery Mya-zuki
赤塚駅NAGISA COFFEE
羽鳥駅RIKAチョークアート工房
アクアワールド茨城県大洗水族館（那珂湊駅）
およそ580種、68,000もの生きものたちと出会える巨大な水族館。約2万匹のイワシの大群が、大水槽を舞台に、光とBGMの演出によって「生命の躍動感」を表現するショー、「IWASHI LIFE」は圧巻！
【最寄駅】ひたちなか海浜鉄道「那珂湊駅」からバスで7分
【所在地】茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3
【営業時間】9:00〜17:00（最終入館16:00） ※季節により変動あり
【定休日】なし（※毎年6月と12月にメンテナンス休館日あり）
※2025年休館日：6月24日(火)・25日(水)／12月1日(月)〜5日(金)
【電話番号】029-267-5151（音声案内）
【ホームページ】https://www.aquaworld-oarai.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/aquaworld_oarai/
【Facebook】https://www.facebook.com/aquaworld.oarai
【X】https://x.com/aw_oarai
【入場料】
大人：2,300円／小・中学生：1,100円／幼児（3歳以上）：400円／3歳未満：無料
【備考】
「ペンギンのごはん」などの特別プログラムの詳細は
ホームページより特別プログラムスケジュールをご確認ください。
菓子工房 SAKABA （那珂湊駅）
明治45年創業の老舗菓子店で、長年受け継がれてきた看板商品のカステラを、洋菓子店で修業した4代目が大胆にアレンジを加え、4年前に誕生した「カステラサンド」。地元のサツマイモをたっぷり使ったカステラサンドの他、季節の果物を盛り付けたカステラも人気です。
【最寄駅】ひたちなか海浜鉄道「那珂湊駅」から徒歩9分
【所在地】茨城県ひたちなか市湊本町7-2
【営業時間】9:00〜18:00
【定休日】水曜日（連休・臨時休業あり）
【電話番号】029-262-3534
【ホームページ】https://xaige.hp.peraichi.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/k.k.sakaba/
【Facebook】https://www.facebook.com/KKsakaba
【X】https://x.com/kksakaba
ギャラリー・染織工房のざわ（勝田駅）
細く裂いた古い布を横糸に、木綿糸を縦糸にして地機で織った「裂織」という、青森県の伝統工芸。野澤さんは、自ら手染めした草木染めの縦糸を織り込むことで、素朴ながらも複雑な表情を見せる作品を30年以上にわたり作っています。
【最寄駅】常磐線「勝田駅」から徒歩58分
（バス：「第二工業団地入口」から徒歩3分、「本郷台団地入口」から徒歩20分）
【所在地】茨城県ひたちなか市馬渡
【営業時間】
夏時間3月〜9月：10:30〜17:30
冬時間10月〜2月：10:30〜17:00
【定休日】不定休（ホームページにてご確認ください）
【ホームページ】https://sites.google.com/view/gallerynozawahp
【備考】
工房の裂織教室は毎週水曜日の13:00〜16:00です。見学の場合は事前にご連絡ください。
ギャラリーのイベントは不定期に行っておりますので、ホームページでご確認ください。
shop&gallery Mya-zuki（水戸駅）
猫を愛する高橋ご夫妻が営む、ネコ雑貨の専門店。トートバッグやハンカチなどの他にも、「笠間焼」の作家さんが手掛けた猫の器の品数も豊富で、「ネコパンチマグカップ」などのユーモラスで愛敬たっぷりな作品は、大人気だそうです。
【最寄駅】常磐線「水戸駅」から徒歩20分
【所在地】茨城県水戸市白梅4-2-19
【営業時間】11:30〜18:00頃
【定休日】不定休（HPをご確認ください）
【電話番号】029-232-8863
【ホームページ】https://shopmya-zuki.wixsite.com/mya-zuki
【Instagram】https://www.instagram.com/mya_zuki2012/
NAGISA COFFEE（赤塚駅）
人気の「和出汁パスタ」には、国産の小麦粉と全粒粉を合わせ、店内で製麺したパスタを使用。まずは自家製ソースと絡めて、次に和風ダシをかけて、最後は残った具材をご飯にかけてダシ茶漬けに！3つの味わいが楽しめます！
【最寄駅】常磐線「赤塚駅」から徒歩32分
【所在地】茨城県水戸市大塚町1572-3
【営業時間】
<平日>9:00〜22:00（L.O.21:00）
<土日祝>7:00〜22:00（L.O.21:00）
【定休日】なし（※年末年始は休業日あります）
【電話番号】029-350-7977
【ホームページ】https://www.nagisacoffee.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/nagisa_coffee_/
RIKAチョークアート工房（羽鳥駅）
チョークアーティストとして17年のキャリアを持つ、RIKAさん。指先一つでオイルパステルを自在にあやつり、作品を生み出しています。その鮮やかな色彩と繊細なタッチは、国内外で高く評価されています。
【最寄駅】常磐線「羽鳥駅」から徒歩15分
【所在地】茨城県小美玉市羽刈
【営業時間】9:30〜18:00
【定休日】不定休
【電話番号】0299-46-7305
【ホームページ】https://chalkart-studio.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/rika_chalk/
【Facebook】https://www.facebook.com/rikachalk/
【備考】
工房へお越しの際は、必ず事前にご予約くださいますようお願いします。
《展示会情報》
RIKAチョークアート展 〜JOY of Man's Desiring〜
日時：2025年8月13日(水)〜26日(火) 9:00〜20:00 (最終日は18:00まで)
場所：ジョイフル本田荒川沖店 2階 ギャラリーJ 茨城県土浦市北荒川沖町1-30
※11月にも茨城県笠間市の『花鳥風月荘』にて展示会を予定
《レッスン情報》
●RIKAチョークアート工房レッスン
●ジョイフル本田荒川沖店カルチャースクール
●ジョイフル本田ニューポートひたちなか店カルチャースクール
※いずれも体験レッスンあり（事前予約制）
料金：5,000円
（詳しくは、RIKAチョークアート工房ホームページをご覧ください）