2025年8月23日放送の「ぶらり途中下車の旅」はひたちなか海浜鉄道・常磐線の旅。

旅人は、キュヒョン（KYUHYUN）。

ひたちなか海浜鉄道

ひたちなか海浜鉄道・湊線は、阿字ヶ浦と勝田を結ぶ計10駅、14.3kmの路線。

水戸の北東を走る短いローカル鉄道です。

常磐線

東京から宮城まで、太平洋側の地域を結ぶ路線です。

都心の賑やかな街並みからのどかな田園風景まで、変化していく沿線の車窓の景色を見られるのが魅力の一つです。

今週の旅人：キュヒョン（KYUHYUN）

1988年2月3日生まれ 韓国出身

2006年SUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、2016年にはソロ歌手として日本デビュー。

K-POPの先駆者としてはもちろん、ボーカリスト・ミュージカル俳優・番組MCとして韓国で活躍中。

移籍後初のEP「Restart」を発売し世界15の国と地域のiTunesトップアルバムチャート1位、Worldwide iTunesアルバムチャート3位を記録。昨年末1stフルアルバム『COLORS』を発売。

おじゃましたところ 那珂湊駅 菓子工房 SAKABA 勝田駅 ギャラリー・染織工房のざわ 水戸駅 shop&gallery Mya-zuki 赤塚駅 NAGISA COFFEE 羽鳥駅 RIKAチョークアート工房 アクアワールド茨城県大洗水族館 菓子工房 SAKABAギャラリー・染織工房のざわshop&gallery Mya-zukiNAGISA COFFEERIKAチョークアート工房

およそ580種、68,000もの生きものたちと出会える巨大な水族館。約2万匹のイワシの大群が、大水槽を舞台に、光とBGMの演出によって「生命の躍動感」を表現するショー、「IWASHI LIFE」は圧巻！

【最寄駅】ひたちなか海浜鉄道「那珂湊駅」からバスで7分

【所在地】茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

【営業時間】9:00〜17:00（最終入館16:00） ※季節により変動あり

【定休日】なし（※毎年6月と12月にメンテナンス休館日あり）

※2025年休館日：6月24日(火)・25日(水)／12月1日(月)〜5日(金)

【電話番号】029-267-5151（音声案内）

【ホームページ】https://www.aquaworld-oarai.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/aquaworld_oarai/

【Facebook】https://www.facebook.com/aquaworld.oarai

【X】https://x.com/aw_oarai

【入場料】

大人：2,300円／小・中学生：1,100円／幼児（3歳以上）：400円／3歳未満：無料

【備考】

「ペンギンのごはん」などの特別プログラムの詳細は

ホームページより特別プログラムスケジュールをご確認ください。

菓子工房 SAKABA （那珂湊駅）

明治45年創業の老舗菓子店で、長年受け継がれてきた看板商品のカステラを、洋菓子店で修業した4代目が大胆にアレンジを加え、4年前に誕生した「カステラサンド」。地元のサツマイモをたっぷり使ったカステラサンドの他、季節の果物を盛り付けたカステラも人気です。

【最寄駅】ひたちなか海浜鉄道「那珂湊駅」から徒歩9分

【所在地】茨城県ひたちなか市湊本町7-2

【営業時間】9:00〜18:00

【定休日】水曜日（連休・臨時休業あり）

【電話番号】029-262-3534

【ホームページ】https://xaige.hp.peraichi.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/k.k.sakaba/

【Facebook】https://www.facebook.com/KKsakaba

【X】https://x.com/kksakaba

細く裂いた古い布を横糸に、木綿糸を縦糸にして地機で織った「裂織」という、青森県の伝統工芸。野澤さんは、自ら手染めした草木染めの縦糸を織り込むことで、素朴ながらも複雑な表情を見せる作品を30年以上にわたり作っています。

【最寄駅】常磐線「勝田駅」から徒歩58分

（バス：「第二工業団地入口」から徒歩3分、「本郷台団地入口」から徒歩20分）

【所在地】茨城県ひたちなか市馬渡

【営業時間】

夏時間3月〜9月：10:30〜17:30

冬時間10月〜2月：10:30〜17:00

【定休日】不定休（ホームページにてご確認ください）

【ホームページ】https://sites.google.com/view/gallerynozawahp

【備考】

工房の裂織教室は毎週水曜日の13:00〜16:00です。見学の場合は事前にご連絡ください。

ギャラリーのイベントは不定期に行っておりますので、ホームページでご確認ください。

猫を愛する高橋ご夫妻が営む、ネコ雑貨の専門店。トートバッグやハンカチなどの他にも、「笠間焼」の作家さんが手掛けた猫の器の品数も豊富で、「ネコパンチマグカップ」などのユーモラスで愛敬たっぷりな作品は、大人気だそうです。

【最寄駅】常磐線「水戸駅」から徒歩20分

【所在地】茨城県水戸市白梅4-2-19

【営業時間】11:30〜18:00頃

【定休日】不定休（HPをご確認ください）

【電話番号】029-232-8863

【ホームページ】https://shopmya-zuki.wixsite.com/mya-zuki

【Instagram】https://www.instagram.com/mya_zuki2012/

NAGISA COFFEE（赤塚駅）

人気の「和出汁パスタ」には、国産の小麦粉と全粒粉を合わせ、店内で製麺したパスタを使用。まずは自家製ソースと絡めて、次に和風ダシをかけて、最後は残った具材をご飯にかけてダシ茶漬けに！3つの味わいが楽しめます！

【最寄駅】常磐線「赤塚駅」から徒歩32分

【所在地】茨城県水戸市大塚町1572-3

【営業時間】

<平日>9:00〜22:00（L.O.21:00）

<土日祝>7:00〜22:00（L.O.21:00）

【定休日】なし（※年末年始は休業日あります）

【電話番号】029-350-7977

【ホームページ】https://www.nagisacoffee.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/nagisa_coffee_/

チョークアーティストとして17年のキャリアを持つ、RIKAさん。指先一つでオイルパステルを自在にあやつり、作品を生み出しています。その鮮やかな色彩と繊細なタッチは、国内外で高く評価されています。

【最寄駅】常磐線「羽鳥駅」から徒歩15分

【所在地】茨城県小美玉市羽刈

【営業時間】9:30〜18:00

【定休日】不定休

【電話番号】0299-46-7305

【ホームページ】https://chalkart-studio.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/rika_chalk/

【Facebook】https://www.facebook.com/rikachalk/

【備考】

工房へお越しの際は、必ず事前にご予約くださいますようお願いします。

《展示会情報》

RIKAチョークアート展 〜JOY of Man's Desiring〜

日時：2025年8月13日(水)〜26日(火) 9:00〜20:00 (最終日は18:00まで)

場所：ジョイフル本田荒川沖店 2階 ギャラリーJ 茨城県土浦市北荒川沖町1-30

※11月にも茨城県笠間市の『花鳥風月荘』にて展示会を予定

《レッスン情報》

●RIKAチョークアート工房レッスン

●ジョイフル本田荒川沖店カルチャースクール

●ジョイフル本田ニューポートひたちなか店カルチャースクール

※いずれも体験レッスンあり（事前予約制）

料金：5,000円

（詳しくは、RIKAチョークアート工房ホームページをご覧ください）