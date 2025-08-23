¡Ö±§ÅÔµÜ¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¡Ø¤Ï¤ä¤Æ¡Ù¡×±¿Å¾¤Ø ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¼çÎÏÎó¼Ö 11·î¤Ë·ã¥ì¥¢ÅÐÈÄ
ÅìµþÈ¯¡Ö¤Ï¤ä¤Æ¡×±¿Å¾¤Ø
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢½©¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬·ã¥ì¥¢¤ÎÅìµþÈ¯¡Ö¤Ï¤ä¤Æ¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Î×»þÎó¼Ö¤òÂ¿¿ô±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÄÁ¤·¤¤Îó¼Ö¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö±§ÅÔµÜ¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¡Ø¤Ï¤ä¤Æ¡Ù¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡11·î1Æü¤È22Æü¡¢ÅìµþÈ¯¡¦¿·ÀÄ¿¹¹Ô¤¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Æ385¹æ¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤ä¤Æ¡×¤Ï2002Ç¯¤ËÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎÀ¹²¬¡½È¬¸Í´Ö¤¬±ä¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ºÇÂ®Îó¼Ö¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤Î¿·ÀÄ¿¹±ä¿¤òµ¡¤ËºÇÂ®Îó¼Ö¤Ï¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Æ¡×¤Ï¤½¤ÎÊä´°Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎÎó¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯3·î°Ê¹ß¤Ï¡¢À¹²¬¡½¿·È¡´ÛËÌÅÍ´Ö¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÁö¤ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·2024Ç¯1·î¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë·ç¹Ò¤ÎµßºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Î×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤ä¤Æ¡×¤¬¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡ÝÅìµþ´Ö¤Ç½é¤á¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ï¿·ÀÄ¿¹¡¢À¹²¬¡¢ÀçÂæ¡¢ÂçµÜ¡¢¾åÌî¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¸å¤âÍ¢Á÷¾ã³²»þ¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷È¯Ãå¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Æ¡×¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ää¼Ö±Ø¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£