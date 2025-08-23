渋谷109を韓国で人気のキャラクター「ベリゴム」がジャック！キュンとかわいいピンクのスイーツも勢ぞろい
韓国の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」×SHIBUYA109がコラボしたキャンペーン「ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND」が、東京・SHIBUYA109渋谷店にて9月5日（金）からスタート。
ここでしか食べられないコラボメニューや日本オリジナルグッズがお目見えします。
韓国発ベリゴムがSHIBUYA109をジャック！
韓国うまれの「ベリゴム」は“Don’t worry, be Belly.”をテーマに、人を驚かせることが大好きなピンクのクマさんです。
グローバルで180万⼈のSNSフォロワーを誇る大⼈気キャラクターですよ。
「ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND」には、ベリゴムのピンク色をイメージしたオリジナルメニューやグッズが勢ぞろい。
さらに期間中はSHIBUYA109の外壁や店内のあちこちに、キャンペーンビジュアルやフォトスポットがお目見えします。
かわいいコラボメニュー全6種類が勢ぞろい
地下2階の『MOG MOG STAND』では、ここだけのオリジナルコラボメニュー全6種類が楽しめちゃう。
「GOKUGOKU ベリベリスムージー」（税込690円）は、いちご、ヨーグルト、ブルーベリーの3層がキュート。パインが爽やかな甘さをプラスします。
「OVER MACARON ベリゴムマカロン」（税込500円）は、かわいいベリゴムのお顔マカロンでバニラクリームをたっぷりサンド。
外はパリッ、中はしっとりふわっと食感なのだとか。
「OVER MACARON ベリゴムスムージー」（税込900円）は、果肉入りストロベリー×ヨーグルトフローズンをミックスしたスムージーに、ベリゴムのお顔マカロン＆ホイップクリームをトッピング。
「Strawberry Fetish ベリチョコいちごあめ」（税込650円）はピンクのシュガー×ベリーチョコで、ベリゴムの眉毛みたいな仕上がりに。
「Waffle Khan いちごミルクフロート」（税込790円）は、ベリゴムのピンク色をイメージした、いちごづくしの1杯です。
「KUMONOCHA CAFE ベリーくもころんアイス」（税込980円）は、いちご味のソフトクリームにハートキャンディーを散りばめた、もこもこ仕立て。
「TRIBECCA ふわしゅわピンクレモンソーダ」（税込780円）はベリゴムのB×お好きなアルファベットであなただけの1杯に。
第1弾デザイン：9月5日（金）〜13日（土）
第2弾デザイン：9月14日（日）〜21日（日）
コラボメニューをオーダーすると先着で『オリジナルクリアカード』がプレゼントされますよ。※なくなり次第終了。
ベリゴムのポップアップストアも同時オープン
「BELLYGOM 靴下（ピンク）」（税込429円）
2階『COCO SPOT』には、ベリゴムのポップアップストアもオープン。
韓国で発売されたグッズの他、日本オリジナルグッズもお目見えします。
「BELLYGOM 靴下（ブルー）」（税込429円）
「BELLYGOM SARASAクリップ」（税込363円）
「BELLYGOM ルームウェア」（税込6573円）
さらに『MOG MOG STAND』や渋谷の各所で配布されるチラシを持参、特定の写真をSNSに投稿すると、無料でカプセルトイを回せるイベントも開催予定です。
コラボメニューやグッズは数量限定、なくなり次第終了となるので、気になる人はお早めにチェックしてくださいね。
※一部アイテムに購入制限が設けられる場合があります。
※混雑時は整理券を配布する場合があります。
※すべての内容は予告なく変更される場合があります。
■「ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND」開催概要
場所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷店
期間：9月5日（金）〜21日（日）
キャンペーン特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=365092
ベリゴムオフィシャルサイト：https://bellygom.jp/
参照元：ロッテホールディングス プレスリリース
