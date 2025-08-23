川栄李奈、AKB48時代ぶりランジェリーカット挑戦 2ヶ月パーソナルジム通った体作り告白【youphoria】
【モデルプレス＝2025/08/23】女優の川栄李奈が23日、都内で行われた1st写真集「youphoria」（主婦と生活社）発売記念記者会見に出席。ランジェリーカットのためのボディメイクについて明かした。
可憐な花柄のワンピース姿で登場した川栄。今作の見どころを聞かれると「普段あまり露出をしないので、水着だったりランジェリーカットだったり、そういうのが多分AKB時代のグラビア撮影ぶりだったので、写真集でしか見れない内容になってるなっていうのと、いろんな表情が見れると思うので、そこも見どころです」とアピールした。
写真集のための体型管理については「ジムに2ヶ月間パーソナルで通って、ピラティスに行って、ウォーキングをして、みたいな。体系管理はやりました」と告白。さらに、スキンケアについて問われると「肌とかはメイクさんに綺麗にしていただいて…」と答え、笑いを誘っていた。
30歳の節目で自身初となる写真集を発売した経緯を問われると「AKBにいる時から周りで写真集とかを出される方もいたんですけど、私の写真集誰が買うかなって思って。あんま買わないんじゃないかなって自分の中では思っていたので、写真集を出すっていうのが全く20代の時は頭になかった」と当時の思いを吐露。続けて「それこそ20代後半になってから何かこう記念に残るようなものを。で、ファンの皆さんと会える機会もなかなかないので、喜んでもらえることはなんだろうなって考えた時に、30歳っていう節目で、芸能15周年でもあったので、その時に写真集を出したいなって」と明かした。
今作は“最初で最後”と謳っているが、今後写真集を出す予定を聞かれると「ないです」と即答。「私の中で、そんなに出すものじゃないという考えがありまして。もちろん写真集を出すのはすごい素敵なことなんですけど、自分はあんまり頻繁に出すタイプではない」と持論を展開しつつ、「めっちゃ売れたら？」と追及されると「一回考えます（笑）」と話していた。
夏のオーストラリア・メルボルンの街並みや、ビーチ、心地良い自然の中で、ナチュラルに楽しむ川栄の魅力が閉じ込められた「youphoria」。30歳、デビュー15周年というアニバーサリーイヤーである2025年に水着やランジェリーカットにも挑戦し、大人の魅力も感じられる1冊となっている。（modelpress編集部）
