¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö£·£³Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¡×¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊó¹ð¡¡£±¤«·îÁ°¤ËºÇ°¦¤Î°¦¸¤¤òË´¤¯¤¹
¡¡²Î¼ê¡¦¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬£²£³Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ï¡Ö»õ°å¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤´¾Ò²ðÄº¤¤¤¿¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ëº£Æü¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¿´ÎÅÆâ²Ê¡Ä£·£³Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°Å¤¯¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯°Å¤¯¡¡Ä¹¤¤Ä¹¤¤¡¡¤Ê¤¬¡¼¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é¡¡È´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡¡È´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡Ä»ä¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¡Âþ¿´¤ÎÆ°¤¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡¡·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤»ö¤â¤¢¤ë¡¡¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤À¤·¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¾®Ìø¤ÏÀè·î£²£²Æü¤Ë°¦¸¤¤Î¥ë¥ë¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é£±¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤¿´¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾®Ìø¤Ï¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤ÎÌ¿¥ë¥ë¤¿¤ó¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎø¤·¤¯¤ÆÎø¤·¤¯¤Æ¡¡¥Þ¥Þ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢¥ë¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£