女優の川栄李奈が２３日、都内で１ｓｔ写真集「ｙｏｕｐｈｏｒｉａ」の発売記念記者会見を開催した。

初の写真集に川栄は「これまで芸能生活１５年で写真集を出したことがなかったので、３０歳になったら出したいなと言う思いを皆さんがかなえてくださってうれしいです」と笑顔。アピールポイントを問われると「全部なんですけど、普段露出をしないので水着とかランジェリーカットがＡＫＢ４８ぶりだったのでそこも見どころです」と説明した。

２人の子どもに作品を見せたのか問われると「まだ見せてない」としつつ「いつも子供は（自分に）かわいいと言ってくれるので、かわいいと言ってくれると思います」と満面の笑み。２０代は子育てにも汗を流し「すごく元気に成長してくれてる。自由に楽しく育てるをモットーにしてるので、子供たちもいろんな選択肢がある中で自由に生きてほしいです」と願いを込めた。

撮影中には３０歳の誕生日を迎え「（作品の中に）２９歳と３０歳の私が両方いる。節目を本に残せたのたのは良かったです」としみじみ。撮影はオーストラリアで行われ「２０代は頑張ったなという印象があったので、ぜいたくに海外で過ごせて良かったです。すてきに撮っていただいて自分的には大満足な一冊になりました」とうなずいた。