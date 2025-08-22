サロモン「エスラボ パルサー」から新作登場　前作をフルモデルチェンジ

「サロモン（Salomon）」が、定番トレイルランニングシューズ「エスラボ パルサー（S/LAB PULSAR）」の最新モデル「エスラボ パルサー フォー（S/LAB PULSAR 4）」を発売した。全国の一部サロモン直営店および、公式オンラインストアで取り扱っている。

【画像をもっと見る】

エスラボ パルサーは、トレイルランナー キリアン・ジョルネ（Kilian Jornet）の要望から誕生。“トレイルを走破できるロードシューズ”という開発コンセプトのもと製作され、軽量で高いクッション性を兼ね備えている。

最新作エスラボ パルサー フォーは、前作をフルモデルチェンジ。衝撃吸収性と安定性を備える「オプティフォーム プラス（OptiFOAM+）」と反発性を備える「オプティフォーム（OptiFOAM）」を組み合わせた2層構造のミッドソールを新たに採用したほか、ロードランニングシューズから着想を得たスプーン形状ユニットを搭載し、高い推進力と反発力を実現したという。アッパーには、高い耐久性と通気性を兼ね備える「マトリックス（MATRYX）」素材を継続して使用。トゥーボックスに合わせて着足時の接地面を拡大し、安定性とサポート性も向上させたとしている。価格は2万9700円。





◾️ S/LAB PULSAR 4

発売日：2025年8月22日（金）

取り扱い店舗：一部のサロモン直営店および、公式オンラインストア