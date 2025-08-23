¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡º£ÅÄÈþºù¡Ö»ä¤Î°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼ç±é¤Îº£ÅÄ¡¢¶¦±é¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£º£ÅÄÈþºù¡ÊÌø°æ¤Î¤ÖÌò¡Ë
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢º£¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤¯¤ÆÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¾Ð¤Ã¤¿µ²±¤È¡¢¤¢¤È¤Ïµã¤¤¤¿µ²±¤È¡¢Á´Éô¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ó¤¬ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¹¤Æ¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌÂ¼¾¢³¤¡ÊÌø°æ¿óÌò¡Ë
ËÍ¤ÏÄ«¥É¥é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÀµÄ¾Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»£±Æ¤ËÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤â°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¬É×ÉØ¤ÎÌò¤ÇÄ«¥É¥é¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏµÙ·Æ»þ´Ö¤â³Ú²°¤Ë¤ÏÌá¤é¤ºÁ°¼¼¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤Î¤Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£²£¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤È¤·¤Æ¤Î¤Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÀÕÌ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤¯Áö¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÄ¤µ¤ó°Ê³°¤Î¤Î¤Ö¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À©ºîÅý³ç ÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ºòÇ¯9·î¾å½Ü¤Ë¹âÃÎ¥í¥±¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËËèÆüÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÇÁ´»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¾Ð´é¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Êº£ÅÄ¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡£Á´¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦²æ¡¹¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÆü¡¹ÆÏ¤¯Â¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤À¼¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤â»Ä¤ê¤¢¤ÈÌó1¤«·î¡£º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
