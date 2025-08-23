ジョイフル、食欲の秋を楽しむフェア「いろどり秋味」を開催/熱々の鍋メニューやパエリア、モンブランのパフェを発売

ファミリーレストラン「ジョイフル」は、2025年8月26日15時から、食欲の秋を楽しむフェア「いろどり秋味」を開催する。

毎年人気の鍋メニューをはじめ、濃厚チーズがあふれるハンバーグメニュー、魚介のうまみが効いたパエリア、食卓のやまや明太子を使った濃厚なつけ麺、さらに秋のスイーツ「モンブラン」をジョイフル流にアレンジしたパフェなどをラインアップする。

〈「いろどり秋味」メニューラインアップ〉

いずれも税込価格。

◆「肉増し!すき焼き鍋定食」

1,285円(単品:1,175円)

◆「すき焼き鍋定食」

1,065円(単品:955円)

毎年人気のすき焼き鍋をブラッシュアップし、さらに具沢山にした。甘辛味がしっかり染みた牛肉と卵の組み合わせ。いずれもテイクアウト可能。

ジョイフル「肉増し!すき焼き鍋定食」

◆「旨辛スープのキムチチゲ定食」

955円(単品:845円)

ピリッとした旨辛スープで、たっぷりの野菜と肉をバランスよく摂れる。

ジョイフル「旨辛スープのキムチチゲ定食」

◆「チーズにおぼれるチーズインハンバーグ」878円

チーズインハンバーグの上に、濃厚なチーズソースをかけた、“チーズ好き必食”のメニュー。残ったチーズは、ご飯やパンでしめるのもおすすめだという。

ジョイフル「チーズにおぼれるチーズインハンバーグ」

◆「えびとあさりの彩りパエリアセット」

922円(単品:812円)

ぷりぷりとした食感のえびと、うまみが凝縮されたあさりを一緒に焼き上げた風味豊かなパエリア。

ジョイフル「えびとあさりの彩りパエリアセット」

◆「めんたいつけ麺と明太子ご飯」

1,208円(単品つけ麺のみ:922円)

食卓のやまやの明太子を、つけ麺スープとごはんで味わえる。トマトの酸味とプチプチとした食感の明太子のうまみが合わさった特製スープは、麺によく絡むという。

ジョイフル「めんたいつけ麺と明太子ご飯」

◆「ちょっと大人の秋色モンブランパフェ」768円

【内容】チョコクレープクッキー、栗渋皮煮、モンブランクリーム、渋皮栗アイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、ミックスベリー、カットパンケーキ、紅茶ゼリー、ラムレーズンソース

◆「小さな秋のモンブラン」515円

【内容】モンブランクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、紅茶ゼリー

秋の味覚「栗」の味わいが楽しめるモンブランクリームで、大人の秋を表現した。上品な甘さと芳醇な香りを感じるスイーツは、ティータイムにも最適だという。

ジョイフル 左「ちょっと大人の秋色モンブランパフェ」、右「小さな秋のモンブラン」