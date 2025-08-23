¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×Á°Àâ¤Ï32Ç¯¡Ö·¯¤é¤¬°ìÈÖ¤Î¹üÆ¡ÉÊ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Åì¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç99²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î½Ð±é¤Ï1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë¤ÎÂè2²ó°ÊÍè29Ç¯¤Ö¤ê¡£
¥Ü¥±¤ÎÁ°ÅÄÅÐ¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö29Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Á°¤ÏU¡Ýturn¤ÈMANZAI¡ÝC¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´û¤Ë²ò»¶¤·¤¿ÂÀÅÄ¥×¥í¤ÈÂçÀî¶½¶È¤Î2ÁÈ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ë²ñ¾ì¤Ï¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¸«¤¨¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¿·°æµÁ¹¬¡Ê54¡Ë¤ÎÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿»ç¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡ÖÈ¾Â¢Ìç¤Î¿§¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡¢ºëµþÀþ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡£ºë¶Ì¤ÈËÌµþ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ü¥±¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤¬6000ÁÈ¤â¤ª¤ë¤ó¤Ç¡¢´é¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¡£¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ý¿Í¤¬¤ª¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤Ë·à¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¿ÀÍÍ¡¢¤¤¤Þ¤¹¤«¡Á¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½ë¤µ¤ÇÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë8·î·ëÀ®¤Ç¥³¥ó¥ÓÎò36Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖM¡Ý1¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë·ÝÎò10Ç¯°ÊÆâ¤Î·ÐÎò¤Ç11Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤Þ¤«¤·¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¥Õ¥¸¥â¥ó¡ÊÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ë¤¬¡Ø·»¤µ¤ó¡¢½Ð¤¿¤é¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£2Ç¯Á°¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£ËÜ¤¬¶à¿µ¤·¤¿°ìºòÇ¯¤Î¼Ö¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢M¡Ý1¤ÎÍ½Áª¡¢ÇÔ¼ÔÉü³è¤ÎMC¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ËÁö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë1ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢Í½Áª¤Ç1Æü¤Ë240ÁÈ¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£
94Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éËÜÈÖÁ°¤Ë´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡ÈÁ°Àâ¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö32Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´ÕÄê»Î¤ÎÃæÅçÀ¿Ç·½õÀèÀ¸¤Ë¡Ø·¯¤é¤¬°ìÈÖ¤Î¹üÆ¡¡Ê¤³¤Ã¤È¤¦¡ËÉÊ¤ä¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÂ¾¤ËÍ§ÅÄ¥ª¥ì¡¢Æ¦Å´Ë¤¡¢¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¡¢BOOMER¡õ¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡£¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¤¢¤µ¤Ò½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¢¿ÜÆ£¥¸¥à¤¬½Ð±é¡£Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û27´Û¤Ç¡ÖÇú¾ÐÌäÂêwith¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£