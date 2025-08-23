10個全て貯まると、好きな食パン1斤がもらえる！あいみパン「食パンのスタンプカード」

「あいみパン」は、8月23日(土)に「食パンのスタンプカード」を開始。

「あいみパン」は、8月23日(土)に「食パンのスタンプカード」を開始しました。

あいみパンでは、素材が持つ自然な味を生かすためにイーストフードや保存料などは一切使わず、国産小麦でつくる天然酵母や極少量のイーストを使用して心を込めて丁寧に焼き上げています。

低糖質にこだわったパンや定番商品のカレーパン・クロワッサンなど、バラテエィに富んだ様々なパンを提供しています。

■概要

あいみパンでは、保存料を一切使用せず、こだわりの素材と製法で作った8種類の食パンを用意されています。

今回はそんな食パン達の紹介と、8月23日(土)から始まる新サービス、食パンのスタンプカードについて紹介。

■8種類の食パン紹介

(1) 玄米食パン：346円(税込)

発芽玄米を使用し、独自の製法で作った人気No.1の食パン。

健康志向の方にもおすすめです！

(2) もちもち国産小麦の食パン：313円(税込)

北海道産小麦を100％使用。

湯種製法で食べやすく毎日食べても飽きない食パンです。

(3) 豆乳と全粒粉の食パン：410円(税込)

豆乳と全粒粉を使用し、もちもち食感。

塩分控えめで、バター不使用なのでヘルシー志向の方にもぴったりです。

(4) MAO：313円(税込)

生クリーム入りのふわふわ食感。

サンドイッチに最適で、焼かずにそのまま食べても美味しい！

(5) RIKA：313円(税込)

湯種を使ったトーストに最適な食パン。

外はカリッと、中はモチモチの食感が楽しめます。

(6) TAISHI：378円(税込)

カナダ産最高級小麦を使用し、卵黄とたっぷりバターで焼き上げた、もちもちしっとりの食感が魅力です。

(7) 生ホテルブレッド：410円(税込)

原材料と製法にこだわり、口溶けの良い柔らかさを追求しました。

(8) Johji：313円(税込)

小麦、塩、天然酵母を使用し、長時間熟成。

小麦の甘味を最大限に引き出した贅沢な一品です。

■注意事項

あいみパンの食パンは保存料を一切使用しておりません。

そのため、保存期限は常温で約3日程度(高温多湿では早まります)、冷凍で約3週間となります。

冷凍保存の際は、自然解凍するか、冷凍のままトーストしてお召し上がりください。

■食パンのスタンプカード開始

今回あいみパン初の食パンスタンプカードができました！

8月23日より先着100名様限定で、スタンプカード1枚を税込3,300円で販売します。

スタンプカードを提示していただくと300円以上の食パン1斤に付き1個スタンプが溜まり、10個全て貯まると、お好きな食パン1斤プレゼント。

最大で1,210円お得に食パンを購入できます。

スタンプカードについて

・販売は、古淵店と成瀬店のみとなります。

・スタンプは3店舗どこでも貯められます。

・有効期限はスタンプカード購入から3ヶ月間です。

・スタンプカードが前売り券となるので、スタンプカード対象の食パン購入時、スタンプを押させていただく代わりに代金は頂戴いたしません。

