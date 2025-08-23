「イロチで購入」「年中着回してる！」【ユニクロ】マニア太鼓判♡「即戦力アイテム」

せっかくゲットしたのに着ないまま……。そんなお買い物の失敗を繰り返したくない人へ。【ユニクロ】なら、着心地も着回し力も兼ね備えた「即戦力アイテム」が手に入るかも！ 今回は週5でユニクロを着るライターの、リアルな愛用品をご紹介。毎年イロチで購入している美シルエットT、年中着回している上品パンツなど、マニアも太鼓判の優れものがずらり。手に入れた瞬間から活躍しそうなので、ぜひチェックして。

シルエットも着心地も大満足の上質Tシャツ

【ユニクロ】「クルーネックT」\1,500（税込）

発売当初から長年愛用しているクルーネックT。トレンドに沿った豊富なカラー展開で、ついついイロチで毎シーズンゲットするほど偏愛しています！ Tシャツはカジュアルだから苦手、という大人女性にもおすすめ。体のラインを拾いにくい生地感と美しいシルエットが、すっきり見えをサポート。上質感のある滑らかなコットン素材のため、カジュアルになりすぎずにクリーンな印象を演出します。ワイドパンツやカーブジーンズと合わせて、メリハリのあるバランスに仕上げるのがおすすめ。

プラスワンでトレンド感が出るショート丈シャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

とにかく着回しやすくて最近ずっと着ているオックスフォードシャツ。インハウスにも同じ商品名のシャツがあるけど、【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】コラボの方が断然お気に入り。トレンド感のあるショート丈で、旬のワイドパンツやバルーンパンツとの相性が抜群。ワイドプリーツスカートやチノパンと合わせれば、今っぽいプレッピーなスタイルにも。オックスシャツによくあるタフな質感ではなく、レーヨン混素材ならではの光沢感があり、大人っぽく着こなせます。

ワンツーコーデをオシャレに格上げする着映えシルエット

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

SNSでも話題のバレルレッグパンツ。この可愛さは、試着してみないとわからないかも。ウエストはほどよくフィット、太もも周りはふんわり、裾にかけてゆるやかにカーブしたシルエットが特徴。脚のラインを隠しつつ、ウエストの細さが強調されるためスタイルアップ効果が期待できます。ハリ感がありシルエットがキープできるので、どこから見ても着映えします。シンプルコーデに取り入れるだけで、グッと新鮮にアップデートしてくれる一本です。

オンオフ問わずにヘビロテできる相棒バンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

年中お世話になっているタックワイドパンツ。ウエストにストレッチが入っていて楽な穿き心地、それでいてキレイ見えできるのが嬉しいポイント。タック入りのワイドシルエット、センタープリーツデザインで体型カバーと脚長効果が狙えます。ジャケットやシャツと合わせればカチッとした通勤スタイルに。Tシャツやスウェットトップスを合わせて、抜け感のある大人カジュアルに仕上げるのもおすすめ。オンオフ問わずに着回せて、大人のデイリークローズにぴったりの名品パンツです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子