女優の吉田羊が２２日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。演出家の三谷幸喜氏との出会いについて明かした。

当時、三谷氏演出の舞台に出演していた俳優・中井貴一の紹介で、劇場の楽屋で初対面。吉田は「初めて三谷さんにお会いするので、とにかくオシャレをしないきゃいけないと思って。黒のロングコートに当時はやっていたラビットファーを被り、当時はやっていたつけまつげを付け、会いにいったんですよ」と気合いを入れてドレスアップして出かけたという。

「そしたらそのとき三谷さんは中井さんから『素朴ないい子が来るんだよ』って聞いてたのに、『メーテルみたいな人が来た』ってお思いになったらしいです。当時、髪も長かったので、『メーテルが来た』って」と想像と真逆な姿に驚かれたことを明かした。

そのとき三谷氏は主催する劇団「東京サンシャインボーイズ」の舞台に出演する女優を探していたという。「劇団の復活公演で。ただ劇団員だけでやるのもつまらないから、１人カンフル剤として、外部の全く知らない女優さんを入れたいっていうので、キャスティングで探してらっしゃった最中だったんですよ。なのにメーテルの格好して行っちゃったんで。なので１回候補から消えたと聞いています」と明かしてスタジオの笑いを誘っていた。